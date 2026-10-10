內地單親媽網購羽絨藏針假受傷索償¥3000 　累計作案9宗涉3萬被拘

內地一名單親媽媽將剪斷的家用繡花針藏於新買的羽絨服內，甚至抹上真血假裝孩子被刺傷，拍下照片威脅商家僅退款（只退款不退貨）並索償3000元（人民幣，下同）。最終商家發現蹊蹺後報警求助，警方發現該女子一年半內，靠此手段累計作案9宗，涉案金額3萬餘元，最終將其逮捕歸案。



內地女子謊稱買的羽絨服裡藏有針頭異物，孩子試穿時手指被刺傷。（案件聚焦）

內地女子謊稱買的羽絨服裡藏有針頭異物，孩子試穿時手指被刺傷。（案件聚焦）

據微信公衆號「案件聚焦」消息，近日，一家網店接到客戶投訴，指花費699元購買的羽絨服內藏有針頭，孩子試穿時手部被刺傷，要求僅退款並額外賠償3000元，否則將於網絡社交平台公開曝光。

雖然客戶提供的圖片及影片看似很真實，但品牌方核查後卻感到十分可疑。由於代工廠生產羽絨服時均使用特製定製針頭，且出廠前必須通過金屬探測儀，理論上絕不可能遺留針頭。

另外，細心的工作人員發現關鍵破綻，該女子手腕上佩戴的一隻金手鐲，與去年另一宗索償案的客戶佩戴的看似是同一隻。當時該名顧客聲稱899元的羽絨服有針扎傷人，要求「退一賠三」，最終商家賠償1000元及退款結案。

網店工作人員發現，該女子手腕上佩戴的一隻金手鐲，與去年另一宗索償案的客戶佩戴的看似是同一隻。（案件聚焦）

商家隨即向上海市徐匯警方報案。警方調查發現，兩宗投訴的下單帳號及索賠收款賬戶雖不相同，但收貨地址均位於徐匯區龍吳路，兩個小區僅一街之隔。警方隨後擴大範圍比對，再挖出4宗同類投訴，發現索賠者均為同一名33歲楊姓女子。日前，警方趁楊女回鄉探親時將其逮捕。

女子和網店客服溝通時稱，絕不會拿孩子身體開玩笑。（案件聚焦）

楊女落網後稱自己是單親媽媽，「有兩個孩子，生活上有些拮据」，過去她曾任網店客服，深知商家特別在乎網絡負面評價。2024年底，她購物時曾意外被異物劃傷並獲賠，從此動了歪念。她將家中的繡花針用老虎鉗剪斷藏入新衣，再用紅藥水塗抹手部；而孩子手上的「血跡」則是將家人切菜時不慎弄出的真血抹在手指上，隨後拍照偽造出「漏針扎傷」的證據，並以「網絡曝光」威脅商家索賠。

警方指出，自2025年起，楊女借用親友帳號下單，一年半內累計作案9宗，涉及3個知名品牌，涉案金額逾3萬元，所謂扎傷人的「針頭」不過是普通家用針，不是廠商特製針。目前，楊女因涉嫌敲詐勒索罪已被警方依法刑事拘留。