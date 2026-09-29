僅退款遭拒報復商家　江蘇男惡意下單2700次涉額過千萬獲刑1年半

江蘇男子陳某虛構理由申請「僅退款」被拒絕後，為了報復商家，竟在3年間惡意下單逾2700次，涉額過千萬元（人民幣，下同）。法院認為，陳某的行為已嚴重干擾網絡商家正常經營，構成「破壞生產經營罪」，依法判囚陳某一年半。



《揚子晚報》報道，2022年以來，陳某為無償獲得商家商品，在收到從某網絡購物平台購買的商品後，虛構理由申請「僅退款」。若商家拒絕，陳某即以商品存在質量瑕疵等理由投訴，要求商家賠償。

陳某虛構理由申請「僅退款」。（影片截圖）

當雙方無法就賠償事宜達成一致時，陳某會在商家經營的店舖或名下的關聯店舖惡意批量下單，待商家發貨後即申請退貨退款，商家不僅要退款，更要支付平台服務費、流量費、包材費、快遞費等。

2022年4月至2025年5月間，陳某採用上述方式針對某購物平台的900餘家店舖惡意下單2700餘次，涉額超過1000萬，其中，損失的技術服務費共計6.21萬餘元。多名店主為避免遭受更大損失，更主動向陳某支付「和解費」共計6400元。

陳某虛構理由申請「僅退款」。（影片截圖）

江陰市人民法院認為，陳某惡意批量下單發貨即退，擠佔網絡服務與快遞資源，屬於「以其他方法破壞生產經營」。法院考量其行為呈現職業化與規模化特徵，主觀惡意明顯，社會危害嚴重，具有刑事處罰必要性，遂依破壞生產經營罪判處陳某入獄一年半。