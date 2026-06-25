乘客怒斥網約車現隱形跨城費 估價43元竟收148元 平台認錯退款
撰文：許祺安
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近日廣州發生一宗網約車收費爭議。一名廣州市民通過社交平台投訴，指他使用「高德打車」平台預約網約車由佛山前往廣州，卻在結帳時發現被額外收取100元（人民幣，下同）的「跨城費」，總費用為148.85元。6月24日，涉事網約車服務商客服指，會向乘客退回100元「跨城費」。
《上游新聞》報道，乘客張先生（化名）表示，他6月23日在「高德打車」預約網約車，由佛山某地前往廣州一處廣場，訂單由「如祺出行」承接，全程約28公里，耗時46分鐘。他透露，當時系統預估車費為43元左右，未料車程結束後，帳單顯示總額為148.85元。
張先生查閱車費明細，發現車費包含一筆「遠途費」外，還多了一筆100元的「跨城費」。他回憶，當時在車上與司機聊天時互相查看帳單，司機收到的金額為30多元。張先生直言：｢看到我要付的金額，直接驚呆了。｣
張先生強調自己經常打車，所以知道這個距離的大致費用，若提前得知有這筆100元的「跨城費」，他不會去選這個訂單，又指平台未有在下單前明確提示收費，嚴重侵犯消費者的知情權。
當天張先生便向高德打車客服投訴。客服起初稱該費用由合作服務商制定，平台並未介入。隨後另一名客服提出補償80元「打車優惠券」的方案，但他直接拒絕：｢我拿100元真金白銀去買80元優惠券，這不是拿我當傻子嗎？｣
6月24日，如祺出行客服表示，這筆100元跨城費由「系統自動生成」，當被問及為何未提前告知消費者時，客服坦言｢換作是我也無法接受｣。最後，客服表示會申請退回100元給張先生，退款時間約為1至3個工作日。
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