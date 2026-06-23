連雲港市青少年男排違規斂財收教練經費 　體育局責令退款將徹查

江蘇連雲港市青少年男子排球隊近日爆出違規收費黑幕，有前隊員反映，球隊每月向隊員收取所謂的「教練工作經費」，其家長投訴後，經查是一家俱樂部參與到市隊訓練中。

連雲港市體育局、紀委已介入處理，官方已勒令俱樂部退出球隊訓練並向所有隊員退款，但因正值省運會備戰關鍵期，為免「臨陣換將」，局方稱將在省運會後再徹查。



《華商報大風新聞》報道，江蘇連雲港市男子排球隊青少年組的前隊員小徐反映，球隊長期向隊員收取所謂的「教練工作經費」，每月4、500元（人民幣，下同），並要求轉入指定公司的賬戶。

2011年出生的小徐曾是江蘇省連雲港市男子排球隊青少年（11～12年齡組）的運動員。2022年9月15日，小徐的監護人與連雲港市體育局簽訂《江蘇省運動員代表資格協議書》。（華商報大風新聞）

小徐提供的轉賬紀錄顯示，從2023年10月至2025年9月，其家長先後向賬戶名為「沃力搏俱樂部（連雲港）有限公司」及「連雲港奪冠俱樂部有限公司」轉賬。

2025年10月，小徐被教練勸退。離隊後，其家長向連雲港市教育局、體育局、紀委投訴反映此事。2026年3月，小徐家長收到兩筆支付寶退款，包括集訓費用及家委會全部費用共13546.4元。

小徐還稱，排球隊一共3位教練，主教練是張某，教練楊乙（化名）曾體罰隊員，「毆打的我。楊乙年輕時是某排球隊的二傳，但他並沒有教練的資質」。目前，小徐僅收到退款，但沒有收到任何對球隊的整改要求或對教練員的調查處罰，希望相關部門能調查清楚。

內地企業信息查詢平台「天眼查」顯示，前述兩間公司已註銷，法定代表人均為劉某某。6月16日，劉某某表示，隊員每月提交的費用是給俱樂部僱用教練的辛苦費，主教練張某沒有收錢，但他未有透露俱樂部僱用了哪位教練。

據介紹，隸屬於連雲港市體育局的連雲港市體育運動學校曾介入處理此事，該校的唐校長透露，目前體育局、紀委已介入調查。

對於小徐自稱被楊乙毆打一事，連雲港市體育局競技體育處肖處長稱，經了解，楊乙和球隊另一名隊員的家長關係非常好，某次訓練時，這位家長交代楊乙幫忙看顧自家孩子，不聽話就踢兩腳。而小徐的提供影片中，楊乙體罰的正是這位家長的孩子，並非小徐。

至於小徐被離隊，肖處長稱，是因為其在闌尾炎手術後，有大半年沒有參加訓練。從隊伍管理的角度而言，兩三個月不參加訓練，可以直接將小徐開除。

連雲港市體育局介入處理。（華商報大風新聞）

對於球隊違規收費一事，肖處長解釋，當局已責令涉事俱樂部不再參與排球隊任何工作，並向球員退回前期收取的所有費用。他指出，未註冊的教練員是不允許參加隊伍日常管理和訓練。楊乙作為球員家長，只能幫忙球隊處理部分工作，不能收費。

肖處長稱，體育局正核查俱樂部如何參與到球隊工作中，也曾向球隊教練問話。因涉及大量問題，且幾個月後要參加省運會比賽，臨陣換將是大忌。體育局已向教育局、紀檢組匯報，等涉事組別結束省運會，當局將認真核查此事。