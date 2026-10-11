遼寧新人用AI整婚紗相　迎賓牌保留水印引熱議　新郎：極簡不丟人

愈來愈多人利用AI生成圖片。遼寧葫蘆島一對新人選擇極簡婚禮與旅行結婚，放棄傳統婚紗照拍攝，改用AI生成婚紗照，婚禮迎賓牌右下角更保留水印。新郎于先生稱，他與妻子因不想佔用旅行結婚時間，才放棄拍攝婚紗照，坦言並不在乎外人的看法，認為「極簡結婚」與旅行體驗更重要，未來想拍隨時可補拍。



于先生與妻子「極簡結婚」。（九派新聞）

《九派新聞》報道，于先生介紹，他和妻子選擇旅行結婚，原定9月到麗江拍攝婚紗照，但考慮到拍攝會佔用遊玩時間，且天氣不佳，遂決定取消拍攝、專心遊玩。他用手機拍攝自己與妻子的模板照片，利用免費版的AI軟件生成多張婚紗照及電子請帖，用時約3小時。

于先生婚禮的迎賓照保留了AI水印。（九派新聞）

在婚禮現場，不少親友認出是AI照片，于先生更在迎賓照的右下角保留了AI水印。他表示，自己並不在意外人的看法，與妻子本身就是極簡結婚，發電子請帖時也跟親友表明是AI生成圖片，「當時現場很多人也都能看出這是AI照片。不過看出來就看出來唄，我沒覺得這有什麼可羞恥和丟人的」。

面對網民對「省時省力」與「缺乏儀式感」的討論，于先生認為無實體婚紗照談不上遺憾，兩人選擇了體驗旅遊生活，日後想拍隨時可補拍，兩個人把日子過好才是關鍵，「這些都是日後忘不掉的回憶，這些跟金錢無關。兩個人以後把日子過好這些都不是問題，想拍結婚後也是可以拍的啊」。