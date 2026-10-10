孫悟空戀上林黛玉？「聖黛CP」AI魔改爆火　平台下架逾2500條片

近日，社交平台上出現不少林黛玉與孫悟空「談戀愛」的AI影片，網民還稱他們為「聖黛CP」，受到不少人追捧。10月8日，內地短片平台「快手」發布公告稱，針對「AI魔改」類違規影片進行常態化治理。9月，平台共處置相關違規內容2544條，主要處置「對經典影視作品《西遊記》《紅樓夢》的人物進行不當婚戀關聯或與熱門遊戲角色產生時空互動等」。



「聖黛CP」。（快手）

近日，社交平台上出現不少林黛玉與孫悟空「談戀愛」的AI影片。（影片截圖）

近日，社交平台上出現不少林黛玉與孫悟空「談戀愛」的AI影片。（影片截圖）

「聖黛CP」引爆全網 網民直呼「絕配」

據內媒《快科技》報道，在網民發布的AI魔改影片中，林黛玉和孫悟空兩人保持著80年代改編影視劇裏的經典形象，來到現代社會逛動物園、到迪士尼樂園看煙花等，上演了一場「毒舌」少女和「直男」猴哥的純愛情節。甚至還有網民安排孫悟空「為黛玉大鬧地府改寫生死簿」的情節，不少網民高呼「絕配」。

「聖黛CP」。（網絡圖片）

有網民表示，這兩個人物看似毫無聯繫，拼接起來卻毫不違和。還有網民解讀，林黛玉和孫悟空都有俏皮、機敏和善良的一面，都「直言快語、不吃壓力（意指不受氣、不內耗）」，在原著的結局中亦都帶著幾分遺憾，無數讀者為他們「感到意難平」。不過，也有觀點提到，二次創作要避免「魔改」，尤其是利用AI對經典名著進行改編時，要避免虛構低俗獵奇的劇情博取流量。

「聖黛CP」。（網絡圖片）

「聖黛CP」。（網絡圖片）

平台單月下線2544條違規內容 常態化整治惡意魔改

10月8日，快手發布關於「AI魔改」影片專項治理公告。公告指出，快手針對「AI魔改」類違規影片進行常態化治理，重點打擊利用AI技術對經典影視、動畫作品等進行惡意篡改、低俗解構、違規改編等行為，維護良好的內容傳播秩序。

公告指，9月，平台共處置「AI魔改」違規內容2544條，主要治理違規類型為：

1、對經典影視作品《西遊記》《紅樓夢》的人物進行不當婚戀關聯或與熱門遊戲角色產生時空互動等，平台已下線相關違規內容。



2、對經典動畫片《喜羊羊與灰太狼》進行低俗改編或利用AI技術生成含有暴力恐怖的動畫內容，平台已下線相關違規內容。



快手表示，平台將持續加強審核力度，完善技術識別模型，積極優化AI內容生態治理機制。

針對「聖黛CP」的走紅，《人民日報》發表評論文章指出，這樣的改編之所以流行，很大原因是化解了觀眾長久以來的「意難平」。林黛玉敏感、孤傲，寄人籬下，多少人為其悲劇命運而不甘。

如今，就像網友所說，「意難平終於有了喜劇番外」，大眾二創改寫了人物命運。年輕人讓孫悟空和林黛玉在一起，「嗑」的未必只是愛情，也是一種人生：情緒上不內耗，生活中相互扶持，精神上同頻共振。不再是借他人酒杯，澆心中塊壘，而是變原作面貌，圓心中遺憾。透過改編的熱鬧，更普遍的情緒價值和情感需求值得被看見。 《人民日報》