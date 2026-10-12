鄭欽文奪冠　霸王茶姬推買一送一活動　多家門店爆單點餐程序冧檔

10月11日，鄭欽文在中國網球公開賽女單決賽以2比0擊敗俄羅斯名將安祖娃（Mirra Andreeva），奪得職業生涯首個WTA1000級別賽事冠軍，成為中網20屆以來首位本土女單冠軍。



作為其全球品牌代言人，霸王茶姬隨即宣佈10月12日全品類限時買一送一，與消費者分享喜悅。然而活動上線後，品牌小程序因瞬時流量過大而崩潰，大量用戶無法下單，「霸王茶姬小程序崩了」一度登上微博熱搜首位。



據媒體統計，鄭欽文目前手握14份長期代言，圖為鄭欽文奪冠後各贊助商發佈的慶祝海報。（微博）

10月11日晚，鄭欽文在中網女單決賽以2:0擊敗新科法網冠軍、俄羅斯名將安祖娃。（微博＠鄭欽文）

港澳門店亦有份參與

綜合《北京晚報》、《大河報》，12日早上8時多起，大量用戶同時湧入霸王茶姬小程序點單，系統被擠爆，頁面反覆提示「茶友們太熱情啦，請稍後再試」。

有網民曬出的門店截圖顯示，多家門店待製作訂單已接近500杯，部分門店甚至顯示「已休息」。

北京西城區一家門店店員表示，開店僅40分鐘，前面就排了200多杯，「小票機一直在爆單」；另有長沙門店待處理訂單超過600個，消費者現場下單需等待約5小時。

值得注意的是， 「霸王茶姬」公告指出，港澳門店亦有份參與全場飲品買一送一活動。不過活動僅限霸王茶姬小程序（外賣+堂食），部分高鐵、機場及景區門店除外。香港方面，香港國際機場門店及超級茶倉二樓門店除外。

霸王茶姬致歉：一時扛不住 僅可線下點單

霸王茶姬隨後在社交平台致歉，稱「感受到茶友們的熱情與喜愛，小程序一時有點扛不住，很抱歉影響大家的體驗」，並表示正努力修復，爭取讓消費者盡早喝上「冠軍慶祝茶」。

不過品牌未說明小程序崩潰的具體原因。有媒體記者實測發現，小程序在多次嘗試後可進入，但已限制線上下單，僅可線下點單。