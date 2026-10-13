杭州白天放狗最高罰1千惹議　30年前舊規與時代脫節引網民激辯

10月12日，「杭州限狗令白天放狗罰款」衝上微博熱搜。杭州市市容景觀發展中心工作人員回應稱，《杭州市限制養犬規定》明確晚上7點到次日7點為放狗時間，「如果被人投訴的話，第一次是口頭警告和勸導，第二次或多次被投訴之後可能會有處罰措施」。



《杭州市限制養犬規定》明確晚上7點到次日7點為放狗時間，「如果被人投訴的話，第一次是口頭警告和勸導，第二次或多次被投訴之後可能會有處罰措施」。（新華社）

違規攜犬出戶 可罰200至1000元

綜合《澎湃新聞》、《大河報》，這並非新規，其最早出自1995年審議通過、1996年施行的《杭州市限制養犬規定》；2004年修訂時，出戶時間從「19時至次日6時」微調為「19時至次日7時」，一直執行到現在。

《杭州市限制養犬規定》還規定，允許攜帶小型觀賞犬出戶在上述放狗時間出戶，期間必須束犬鏈，並由成年人牽領。大型犬必須圈（拴）養，不得出戶。

違反規定攜犬出戶的，由犬類主管部門暫扣犬隻，對養犬人處以200元（人民幣，下同）以上1000元以下的罰款；情節嚴重的，沒收犬隻，吊銷《養犬許可證》。

《杭州市限制養犬規定》顯示，違反規定攜犬出戶的，由犬類主管部門暫扣犬隻，對養犬人處以200元（人民幣，下同）以上1000元以下的罰款。（新華社）

限時放狗捱轟 網民諷：大型犬只能居家辦公？

值得注意的是，《2026年中國寵物行業白皮書》顯示，2025年我國城鎮寵物犬數量達5343萬隻，寵物犬的角色從看家護院更多轉向情感陪伴。

因此，事件在網上引發激烈論戰。有網民稱自己早上8點出門放狗，在有狗證的前提下仍被罰款400元。支持者認為，嚴格限時放狗能減少犬隻擾民、驚嚇路人的風險，守護公共空間安全。

數據顯示，2025年我國城鎮寵物犬數量達5343萬隻，寵物犬的角色從看家護院更多轉向情感陪伴。（新華社）

質疑者則認為，即便做到牽繩、清理糞便，僅因時段問題就要受罰，治理方式過於簡單。有養犬人無奈表示，白天上班、晚上才能放狗，「每天掐着點等晚上7點衝出門，那架勢跟高考交卷似的」。也有網民調侃：「大型犬現在是居家辦公模式？小型犬彈性工作制，但僅限夜班」。

媒體：時代變了，規則也該跟上

13日，內媒《澎湃新聞》發表評論稱，這個熱搜真正想叩問的不是「幾點能放狗」，而是城市如何在寵物主的合理需求與公共空間的安全有序之間，找到那個既有人情味又有邊界感的平衡點。

養犬人渴望「讓狗狗見陽光」，是人之常情；不養犬的市民要求不被驚嚇和傷害，同樣合情合理。白天可以開放遛犬，但必須牽繩、避讓人流高峰、即時清理；在小區和公園劃定專屬遛犬區、設置便溺設施等，都是可行的方向。一座城市的文明治理應與時俱進，該硬的地方硬起來，該鬆的地方鬆下來。