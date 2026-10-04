杭州24歲女狂吃2小時自助餐腹脹如球　開腹取出1.5公斤食物殘渣

內媒《都市快報》報道，浙江大學醫學院附屬第二醫院醫師盧驍近日介紹，曾接診過一名24歲女子小李（化名），李女吃兩小時自助餐後胃部被急劇撐大，腹部腫脹得像球一樣，醫生只能施行開腹手術，從她胃裏取出3斤（1.5公斤）重的食物殘渣。醫生提醒，假日裏享受美食要量力而行，部分美食一定要講究淺嘗輒止。



自助餐教煮開罐主題圖片Edwin Petrus@Unsplash

杭州24歲女吃2小時自助餐被送急診

浙大二院急診醫學科副主任醫師盧驍介紹，自己接診過一名24歲的女子小李，李女此前長期刻意節食減肥。在減重平台期（停滯期），她選擇自助餐當作放縱餐，在兩個小時內吃下了大量食物。

盧驍介紹，因短時間內大量食物堆積，李女的胃部被急劇撐大，「當時的情況真的就是肚子鼓得像球一樣，她既吐不出來，也無法正常排便。」李女被送到急診後，醫生嘗試下胃管，也完全無法引出胃內堆積的食糜，由於她體內的胃酸已經難以消化這些食物，只能開展開腹手術，醫生團隊從小李胃裏取出的食物殘渣，足足有三斤（1.5公斤）重。

自助餐（unsplash@enginakyurt）

胃有生理上限

盧驍解釋，胃確實可以像氣球一樣擴張，能膨脹到正常的5—10倍，但它有生理上限。短時間大量食物堆積，胃酸來不及分解食糜，堆積的食物會造成胃內高壓，進而引發腸道細菌移位，誘發膿毒症、多臟器功能衰竭等。

示意圖。

盧驍指出，這樣極端危重的病例屬於少數，節假日急診更多見的，是普通消化不良、急性胃腸炎。但值得警惕的是，高脂血症性急性胰腺炎（胰臟炎）近年來明顯增多。

「相比過去，高脂血症誘發的胰腺炎增加了好幾倍。」盧驍表示，節假日油膩大餐、大量飲酒，很容易引爆這類急症。而重症胰腺炎十分兇險，如果得不到及時救治，死亡率可達40%—50%。

示意圖。

醫生提醒

醫生提醒，首先，大家享受美食一定要量力而行。老年人消化能力弱，儘量選擇易消化食物；有糖尿病、高血脂、既往胰腺炎（胰臟炎）、膽囊炎病史的人群，少吃重油、重糖食物。

其次，部分美食一定要講究淺嘗輒止。國慶正值螃蟹上市，蟹黃脂肪、膽固醇含量高，一次性多食用容易誘發膽囊、胰腺問題；月餅則屬於高糖高脂食物，過量食用會加重腸胃負擔。

如果飯後腹痛腹脹持續數小時不能緩解，要警惕膽囊炎、胰腺炎（胰臟炎）、闌尾炎、腸梗阻（腸阻塞）、腸穿孔等問題，一定要第一時間前往急診就診，千萬不要硬撐。