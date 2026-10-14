有片｜女乘客高鐵開擴音煲電話粥1小時　前排勸阻遭反嗆關你咩事

綜合內媒報道，10月12日，內地一名女乘客在高鐵上開啟擴音煲電話粥一個小時，同車乘客忍無可忍出聲制止，對方竟稱：「我打電話和你有什麼關係？」影片在網上引發熱議。12306客服回應稱，鐵路職員沒有執法權，不能強制乘客不打電話。



同車乘客忍無可忍出聲制止。（影片截圖）

網上影片顯示，高鐵上一名女子站起身制止後排乘客開擴音講電話，後排女乘客回應稱：「我打電話和你有什麼關係？」，女子回應：「這裏是公共空間，不是你家客廳。」又指對方已經打了一個小時的電話，「你打一個小時了煩不煩？沒有素質。」

據上鐵南京客運段通報，事發於10月12日G735次列車，列車職員例行巡視時，發現10號車廂的兩名女性旅客發生爭吵，了解原因後進行了處置調解，平息了爭吵；經提醒勸阻，開手機免提打電話的女性旅客掛掉了電話，後續未再發生類似情況。

同車乘客忍無可忍出聲制止。（影片截圖）

影片引發熱議，大量網民表示支持女子制止做法：「太能忍了，一車廂就她站出來。」「乘務員早就應該制止了，高鐵乘務員還需要提高水平。」「高鐵上太多了，都以為是自己家炕頭兒呢。」

據《中國藍新聞》報道，12306接線人員回應：「如果遇到這種情況，您可以去問詢工作人員，工作人員會進行提醒，但我們沒有執法權，沒有權限讓她不打這個電話。此外，如果您選擇靜音車廂，同樣無法強制乘客不打電話，或關掉免提，和普通車廂一樣，鐵路同樣沒有執法權。」該接線員還表示，乘警也沒有權限讓乘客不打電話，主要是乘客這種行為，沒有違法。