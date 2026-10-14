天大的緣分！朱曉聰和朱曉聰結婚　浙江新人同名同姓且同行

近日，有網友在酒店偶遇一場婚宴，驚訝地發現新郎和新娘竟同名同姓，都叫「朱曉聰」。內媒記者核實了解到，這場婚禮於10月6日在浙江義烏舉行。



據新郎介紹，他和妻子都在航空公司工作。妻子的一位同學恰好是他的同事，介紹了兩人相識。更巧的是，在認識彼此之前，兩人還曾參加過同一場招聘會。

近日，有網友在酒店偶遇一場婚宴，驚訝地發現新郎和新娘竟同名同姓，都叫「朱曉聰」。（微博＠極目新聞）

夫妻二人不僅是同行，還曾參加同一場招聘會面試：

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從網友發布的照片來看，婚宴現場新人的姓名均顯示為「朱曉聰」。9日，舉辦婚宴的相關單位一名負責人向記者證實，朱曉聰夫婦的婚禮是10月6日舉辦。

記者在社交網站搜索發現，今年8月底，新娘曾發布動態，稱自己找到了一個與自己名字一模一樣的丈夫，並附上了兩人的結婚邀請函截圖以及與好友的聊天記錄。她還發文詳細講述了與新郎相識的過程，以及生活中因同名而引發的種種有趣的「小插曲」。

朱曉聰夫妻兩人從2019年開始戀愛，今年國慶假期步入婚姻殿堂。（微博@極目新聞）

10月8日，新娘向記者確認，這確實是兩人的真實經歷。新郎也向記者透露，他和妻子在不同的航空公司上班，他擔任航空安全員，妻子是空中服務員。

兩人的緣分可以追溯到2016年。當時他們曾一同參加一場招聘會的面試，現場考官喊到他們的名字，兩人一起站了起來。不過當時他們只是知道有同名者的存在，彼此並不相識。後來，新郎的一名同事，注意到兩人名字相同，便介紹他們認識。兩人從2019年開始戀愛，今年國慶假期步入婚姻殿堂。

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因為同名，生活中也鬧了不少趣事。新郎說，為了區分彼此，親友們叫他「大聰」，叫妻子「小聰」。辦房產證時，電腦系統沒辦成功，工作人員手動操作了很長時間才辦成；領結婚證時也遇到了類似的情況。

婚禮當天，一些不知情的親戚看到兩人名字一樣，還以為是婚慶公司寫錯了名字，頗為驚訝，直呼「這是天大的緣分」。有網友建議給兩人的孩子取名「朱聰冪」，新郎和妻子表示還在考慮之中。

網友評論：

「很有緣分的一對夫妻」

「祝你們幸福」

