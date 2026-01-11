緣分天註定　安徽雙胞胎姊妹嫁雙胞胎兄弟　雙方伯父同為雙胞胎

安徽阜陽臨泉縣近日上演一場「罕見」的婚禮，一對「00後」雙胞胎姊妹與同鎮的一對雙胞胎兄弟共諧連理，更神奇的是，雙方的長輩中也有雙胞胎。



《極目新聞》報道，安徽阜陽臨泉縣的謝女士介紹，其雙胞胎姑仔與一對雙胞胎兄弟結婚，他們均為00後，同住一個鎮，兩家相距約2公里。雙方父母早在20年前認識，但並不熟絡，直至2024年1月有親戚做媒人，4名年輕人才正式見面，談戀愛2年後於今年結婚。

兩對雙胞胎新人。（極目新聞）

她提到，新人各有一對雙胞胎伯父，新娘新郎的父親同在家中排行第三，父親的大哥和二哥同樣是雙胞胎。

謝女士表示，來臨雙胞胎婚禮現場的賓客都感到震驚，主持人還說「真的是捅到雙胞胎窩子了，到處都是雙胞胎」。對於網民關心的新人「會不會認錯人」的問題，她直言「怎麽會認錯！」，並稱陌生人肯定分不清楚，但兩對新人能認清，他們高矮胖瘦和五官略有差異，「而且哥哥和弟弟的房子是分開的」。

雙胞胎新人和兩對雙胞胎大伯二伯合照。（極目新聞）

現場不少賓客均稱是第一次見到雙胞胎嫁給雙胞胎，一位六旬的老人家更稱從未見過這種緣分。謝女士還提到，兩對新人結婚找人算吉日時，算名先生更稱從沒見過雙胞胎嫁給雙胞胎，而且家中還有兩對雙胞胎長輩。