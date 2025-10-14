美國媽媽誕下「5.8公斤巨嬰」驚呆全場醫護　還與自己同日生日

美國田納西州一名新手媽媽馬丁（Shelby Martin）日前順利誕下一名男嬰，沒想到這名寶寶卡西安（Cassian）一出生就重達5.8公斤，驚呆現場醫護人員，也打破當地醫院近三年來最重新生兒紀錄。



根據《紐約郵報》報導，馬丁是透過剖腹產生下卡西安，她在TikTok上分享懷孕過程的照片與影片，幽默寫下，「大家常說生大寶寶，我以前不知道那是什麼感覺，但現在我懂了！」影片曝光後立刻爆紅，累積超過470萬人按讚、4100萬次觀看。

美國田納西州一名新手媽媽馬丁（Shelby Martin）日前順利誕下一名男嬰，沒想到這名寶寶卡西安（Cassian）一出生就重達5.8公斤。（TikTok＠shlbmrtn s）

畫面中可見，馬丁挺著誇張大的孕肚站在病房裡，接著畫面一轉，就是剛出生的卡西安，他肉嘟嘟的身體幾乎塞滿整張嬰兒床，醫護人員抱著他時，臉上的肉肉更是「滿到溢出來」。

影片一出，留言區瞬間被網友灌爆，紛紛笑稱：

「哥們你到底吃了什麼？」

「他是不是出生完自己開車載妳回家？」

「他在妳肚子裡待了幾年啊？」

「妳有用力生嗎？還是他自己走出來的？」

「這寶寶一出來就能辦信用卡吧！」

「孩子他爸以後妳說什麼都得照辦，太辛苦了！」



更巧的是，卡西安的生日竟與媽媽同一天，馬丁開心表示：

他是我這輩子收到最棒的生日禮物！

她也特別感謝醫療團隊的協助：

感謝所有在剖腹產後照顧我的護理師們，也謝謝NICU醫護人員，在我無法陪在他身邊時，仍細心呵護我的寶寶，我一輩子都不會忘記。

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】