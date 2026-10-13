5部重磅陸劇登陸Viu｜肖戰瘦身20磅自我救贖　丞磊上演民國強制愛

近期陸劇佳作浪接浪，這邊廂丞磊與徐若晗在民國亂世中上演「強制愛」虐戀，那邊廂徐夢潔撕下「甜妹」標籤化身復仇女王；肖戰減重廿磅實現自我成長與心靈救贖 ，王弘毅則從清冷佛子為愛墜入紅塵。從民國虐戀、古裝輕喜到療癒小品，五部風格迥異的話題之作即將強勢登陸Viu，無論你偏愛哪一種類型，這個十月都絕對不會劇荒！



《小城良方》（官方提供圖片）

一、《玉簟秋》 亂世中的宿命虐戀

改編自作家靈希「民國三部曲」之一的同名小說，《玉簟秋》以二十世紀初軍閥割據的動盪年代為背景，講述桀驁少帥虞昶軒（丞磊飾）與女學生葉平君（徐若晗飾）因一場刺殺事件相遇。葉平君為籌措母親的醫藥費前往湘西會館求職，上班首日便無辜捲入針對虞昶軒的刺殺風波；為求自保，她與虞昶軒立下「十日內查出真兇」的賭約，虞昶軒最初只想借她完成軍事佈局，然而在一次次生死交鋒與試探中，他逐漸動了真情。隨著歸國政要江學廷（劉冬沁飾）的介入與名媛陶紫宜（郭宇欣飾）的推波助瀾，兩人被迫結成契約婚姻，卻在一場血色變故後恩斷義絕、分道揚鑣。多年後兩人再度重逢，褪去私人恩怨，在彼此身上找到堅定的救國信仰，攜手投身革命洪流。

《玉簟秋》已經登陸Viu。（官方提供圖片）

《玉簟秋》的看點遠不止於一段亂世虐戀，劇中虞昶軒手握兵權、性格強勢果決，他認為愛即佔有、愛即掠奪；葉平君則看似柔弱卻清醒倔強，面對掌局之人從不甘願認命，在這場不對等的情愛裡，金絲雀亦藏反骨。劇組在製作層面上亦投入大量心力，不僅搭建了上千平方米的虞公館實景場景，全劇服裝數量更高達四千餘套，大量採用手工定制工藝，力求還原民國時期的時代質感。

《玉簟秋》現已於Viu上架，劇中有關強制愛、囚禁、追妻的預告更引發了觀眾期待；加上《玉簟秋》憑藉原著IP積累的書粉基礎與主演陣容，被視為下半年最受期待的民國劇之一。

二、《好一個乖乖女》 甜妹天花板變身復仇女王

《好一個乖乖女》講述鹿鳴于（徐夢潔飾）表面是鹿家不出閨門、善解人意的乖乖女，實則長年寄人籬下、受盡欺辱，內心早已變得腹黑冷漠；她受盡親戚的精神折磨後，最終逃離鹿家，並偶遇段家繼承人段休冥（任世豪飾），二人從互相利用到聯手復仇，最終走向雙向救贖，新劇現已於Viu上架。

《好一個乖乖女》現已於Viu上架。（官方提供圖片）

改編自熱門IP，《好一個乖乖女》豎屏短劇版本早已收穫大量人氣，這次以橫屏網劇形式翻拍，除了保留原作快節奏、強反轉的敘事優勢，並新增了不了情節讓復仇線更加豐富。此外，這部劇對徐夢潔來說也是一次徹底的形象突破，過去她大多以清甜陽光的角色示人，這次直接挑戰「白切黑」復仇女主！早前更有報道指為了更貼合角色長期壓抑的破碎感，她特意減重16磅，拍攝時還帶傷完成了好幾場情緒爆發的哭戲；男主角任世豪飾演的段休冥也不是傳統霸總，他看穿女主所有的偽裝、懂她的痛苦，心甘情願站在她身後，兩人對手戲的張力從片場花絮中便可窺見一二。

從徐夢潔確定演出腹黑女主開始，就有不少觀眾直呼「太反差」，從《創造營》時期就以甜美形象深入人心的她，這次能否成功駕馭這個溫順乖巧、內裡複雜的角色，將是劇集一大關鍵看點。

三、《紅塵四合》 王星越「狐狸將軍」上線

改編自晉江超人氣作者尤四姐的同名小說，由《香蜜沉沉燼如霜》、《長歌行》導演朱銳斌執導、王星越和徐若晗領銜主演的《紅塵四合》講述高官之女溫定宜（徐若晗飾）在父親蒙冤後家破人亡，女扮男裝化名「沐小樹」，拜入劊子手門下成為學徒。八年後，她與有「狐狸將軍」之稱的十二王爺宇文弘策（王星越飾）因一連串懸案相遇，兩人從互相誤解到並肩作戰，一同破獲多起陰謀騙案，最終互生情愫，從此相愛相守。

《紅塵四合》 宇文弘策（王星越飾）。（官方提供圖片）

《紅塵四合》融合了懸疑、輕喜與權謀元素，在古裝言情的框架下加入了探案與朝堂鬥爭的敘事線；加上朱銳斌導演在古裝劇領域的經驗豐富，其對大場面與情感戲的把控能力，為這部作品提供了一定的品質保證。

「狐狸將軍」與「女扮男裝劊子手」的組合在古裝劇中相當新鮮，加上尤四姐原著小說的龐大書粉基礎，這部劇自開機以來便備受關注！劇中王星越飾演的宇文弘策被稱為「狐狸將軍」，殺青特輯中他馳騁邊關、刀鋒破風的畫面展現出酣暢的力量感與少年感，一下就讓這個名號有了真實的重量；徐若晗則一人分飾兩角，在溫定宜的名門氣質與沐小樹的市井機靈之間來回切換，此前她在《夏花》、《鳴龍少年》中就擅長演繹有韌勁的成長型角色。值得一提的是，這是王星越與徐若晗的首次搭檔，兩人在殺青特輯中展現的化學反應已讓不少觀眾期待！

《紅塵四合》 溫定宜（徐若晗飾）。（官方提供圖片）

四、《小城良方》 肖戰治癒人心引起共鳴

要數今年最值得期待的陸劇，由肖戰和倪大紅主演的《小城良方》絕對是焦點之一。劇集講述一個曾經站在高處的年輕人，如何在人生滑鐵盧後回到家鄉，與一群「不靠譜」卻最真摯的夥伴重新出發，開出療癒心靈的「人生處方」。

《小城良方》劉錚亮（肖戰飾）。（官方提供圖片）

肖戰飾演的劉錚亮原本前途無限，卻因一場事故事業盡毀、身心受創，被迫回到東北小城從零開始。曾經習慣獨自扛住一切的他不僅要適應截然不同的生活節奏，更要直視自己的挫敗與恐懼；角色從意氣風發到徬徨失措，再慢慢學會放下身段、接受幫助，正是全劇最動人的成長主線。

在平凡的小城裡，沒有驚天動地的大本事，但眾人卻總能用最接地氣的方式，陪彼此捱過難關；劇中與肖戰的互動既有笑位，亦藏著在價值觀與人生選擇上的碰撞與和解。

肖戰今次角色與以往的螢幕形象截然不同，為貼近角色，肖戰拍攝前特地激減20磅；同劇演員梁超在採訪中透露，肖戰在拍攝期間台詞量特別大，場次又密，裡面還有不少專業術語，但他全程不用提詞器，所有台詞提前背熟，現場脫稿演出，遇到導演臨時改詞也能從容應對。該劇自年初便入選各大片單，早前發布的預告片更讓期待值進一步升溫！肖戰與倪大紅的老少搭檔，以及黑色幽默的敘事風格，都成了劇迷的焦點。

《小城良方》劉錚亮（肖戰飾）。（官方提供圖片）

五、《月明千里》 落難公主與高冷佛子的禁忌愛情

改編自羅青梅的同名小說，《月明千里》的故事背景設定在戰亂紛擾的亂世，大魏七公主李瑤英（包上恩飾）為拯救胞兄，答應赴北秦和親，卻在和親途中遭到追殺。生死交關之際，她遇到了大梁佛子羅嘉（王弘毅飾）。李瑤英為了自保向他求親，兩人為促成大梁與高昌結盟開啓合作，然而羅嘉表面上清心寡欲、不沾紅塵，真實身份卻是西域攝政王蘇丹古，換句話說，他同時是清冷佛子與心機攝政王的雙重存在！兩人在相處中日漸生情，羅嘉最終為愛還俗，與李瑤英衝破信仰枷鎖共度紅塵。

《月明千里》李瑤英（包上恩飾）、羅嘉（王弘毅飾）。（官方提供圖片）

包上恩飾演的李瑤英被網友形容為「美到封神」，她此前在《裝腔啟示錄》等現代劇中的表現已展現出細膩的情感駕馭能力，這次挑戰古裝落難公主，明豔堅韌的氣質與角色高度契合。王弘毅一人分飾禁慾佛子與心機攝政王，在清冷與霸氣之間切換，對演技是不小的考驗，但從路透照中展現的王子貴氣來看，他與包上恩的同框已散發出滿滿的化學反應，被網友封為「狼兔CP」！

《月明千里》李瑤英（包上恩飾）。（官方提供圖片）

《月明千里》原著本身就是書圈名作，「落難公主與高冷佛子」的禁忌愛情設定從宣布影視化那一刻起就備受關注。從目前釋出的預告來看，該劇主打敦煌風與異域氛圍感，風格別樹一幟！

《月明千里》羅嘉（王弘毅飾）。（官方提供圖片）

以上五部重磅劇集即將在Viu陸續上架，從古裝偶像到現代愛情、從長劇到微短劇，Viu的華語內容版圖持續擴張！即刻打開Viu，開啟你的追劇之旅吧！