高鐵醉漢座位排便遭拘　廣鐵急換椅套消毒　網民憂排泄物滲海綿墊

國慶黃金周假期剛結束，一段「乘客在高鐵座位上排便」的影片在社交平台瘋傳，現場影片顯示，一名列車員正拿着紙巾和黑色垃圾袋，在車廂座位旁緊張處理，周圍乘客紛紛避讓。



國慶黃金周假期剛結束，一段「乘客在高鐵座位上排便」的影片在社交平台瘋傳。（微博）

14號車廂內，一名疑似醉酒的男性旅客竟直接在座位上排便。（微博）

14號車廂內，一名疑似醉酒的男性旅客竟直接在座位上排便。（微博）

據《澎湃新聞》，事發車次為10月6日凌晨4時許運行的G5899次高鐵（衡陽東至郴州西站區間）。當時14號車廂內，一名疑似醉酒的男性旅客竟直接在座位上排便。鄰座乘客隨後被緊急轉移至其他車廂。

廣鐵集團長沙客運段於14日發佈情況說明，證實該名男乘客因擾亂列車秩序的違法行為，已被鐵路公安機關處以行政拘留處分。

官方強調，工作人員發現後已立即對相關區域進行隔離、清理與消毒，列車抵達廣州南站後，更已及時更換被污染的座椅套，並對事發位置及周邊區域進行了全面清潔消毒。

「只換套不換墊」引發網民集體焦慮

雖然官方迅速處置並通報結果，但仍難掩廣大網民對高鐵車廂衛生環境的深度擔憂。

不少經常搭乘高鐵的網民指出，液體或排泄物極易穿透布質座椅套，滲透進內層的海綿墊。有網民質疑：「只更換座椅套，內層的海綿吸了髒物和異味怎麼辦？難道靠噴消毒水就能徹底搞定？」

資料顯示，根據內地《鐵路旅客運輸服務品質規範》，鐵路部門對座席套實行規範管理：與其他布製備品一樣定期換洗，一般座席套換洗周期為180日；在換洗期限內污損的，將及時換洗；在列車上發生污損情況的，工作人員將及時清理，提供備用坐墊。