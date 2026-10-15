四川漢頭戴彭于晏頭套爆竊　入屋撞見CCTV當場被嚇退　當晚即落網

以為精心偽裝就能瞞天過海，結果剛跨進門就直接「搞禍」。四川近日發生一宗入室盜竊案，一名小偷突發奇想，戴着印有男明星「彭于晏」的面具頭套入室行竊。萬萬沒想到，腳步還沒站穩，抬頭就被客廳的CCTV直接嚇退。



派出所接到群眾報警後，立即開展偵查，很快鎖定嫌疑人張某，當晚在內江將其抓獲。（封面新聞）

因欠下外債鋌而走險

據《封面新聞》，嫌疑人張某因手頭緊、欠下外債，加上早年曾在內江有過盜竊前科，便動起了「重操舊業」的邪念。

為了避開熟悉的人脈圈，張某特地聯繫朋友出錢搭車，從四川內江跨市趕往四川威遠。他在街上漫無目的地閒逛踩點，最終物色到一處看似防備鬆懈的屋苑。

張某悄悄從地下負一樓車庫潛入，順着安全樓梯逐層上樓尋找作案目標。來到其中一戶門前，他先是側耳細聽室內動靜，接着輕輕敲門試探。在反覆確認屋中無人後，張某掏出隨身攜帶的專業開鎖工具，俐落地打開了防盜門。

四川一名小偷腦洞大開，戴着印有男明星「彭于晏」的頭套入室行竊。（封面新聞）

戴「彭于晏」頭套見CCTV一秒破功

作案前，張某自以為計劃周全。他專程準備了防留指紋的手套，以及一個印有男明星「彭于晏」臉龐的黑色頭套。

然而，當他腳步踏入客廳的瞬間，抬頭一眼就撞上了正對着大門的CCTV。張某瞬間慌了手腳。眼看自己的「彭于晏」偽裝在鏡頭前一覽無遺，他轉身拔腿就跑，倉皇逃離現場。

萬萬沒想到，剛踏進房門，就被客廳CCTV直接「嚇退」。（封面新聞）

屋主發現CCTV異樣後隨即向當地派出所報案。警方接報後迅速開展偵查，透過天眼追蹤與大數據分析，很快鎖定了嫌疑人張某的身份與逃跑路線，並於當晚在內江將其抓獲歸案。

張某交代，自己這次跑去威遠作案，完全是抱着「試試看」的心態，想測試一下自己到底會不會被警方抓到。目前，該案件正在進一步辦理中。

警方提醒，所有的入室盜竊案中，竊賊一般作案時間都不長。如能把貴重物品分開藏放，可以降低被盜風險。此外，市民可以安裝家庭防盜系統，遇有非法侵入可以自動報警。