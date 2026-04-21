四川男潛伏通風管道9小時　竊走價值146萬黃金　盜竊細節曝光

一夜之間，金店內價值140餘萬元（人民幣，下同）的黃金飾品不翼而飛，這是發生在四川崇州的一起黃金竊案。



在現場，商場大門及周邊並沒有被破壞入侵的痕跡，竊賊為何能「來去自如」呢？不僅如此，這個狡猾的竊賊還精準地切斷了金店內的電源，但他不曾料到，商場內其他店舖的安防視頻記錄下了他盜竊的全過程。

案發現場一片狼藉（CCTV中央電視台）

切斷金店電源 盜走價值140餘萬元金飾

事發當日商場內的視頻畫面顯示，凌晨3點14分，一個蒙面的黑衣男子躡手躡腳地從金店隔壁走了出來。此時，他手提塑料袋，腳上沒有穿鞋，似乎在尋找着什麼。緊接着，這名男子走進了金店，準確地切斷店內電源後，開始瘋狂盜竊櫃枱內的黃金飾品。

罪犯潛伏通風管近9小時 盜140萬金飾▼▼▼

+ 4

上午九點半，金店的店員張女士前來開門營業時，櫃枱狼藉、金飾無蹤的場景，讓她大吃一驚。經過初步估計，店舖被盜金飾總重量達1800多克，根據時價，金店的損失起碼在140萬元以上。

據店員介紹，這家金店並非獨立門店，而是在商場裏設置了開放式展櫃，平日裏商場的安保措施完備，金店一直沒有單獨加裝店門或鐵門圍擋。每日閉店後，店員會把那些比較貴重的黃金首飾收在保險櫃裏，而一些克重比較小的就留放在櫃枱上，僅上鎖後用蓋布遮擋，沒想到這讓竊賊尋到了可乘之機。

警方接到報案後迅速成立專案組，鎖定了犯罪嫌疑人蔣某的行蹤，接到報警後僅用9小時便將其抓獲。那麼，蔣某為何會在凌晨三點從隔壁店舖走出？盜竊得手後，又是如何從商場悄無聲息逃離的呢？今年1月14日，崇州市人民法院審結了這起盜竊案，案件的更多細節得以揭開。

崇州市人民法院刑事審判庭副庭長 李玉玲：因為他之前從事這家商場的消防管道改造和維保，他很熟悉裏面的內部構造。他知道這家珠寶店打烊之後不會把一些首飾類的黃金鎖進保險櫃，就起了心思。

這家金店並非獨立門店，而是在商場裏設置了開放式展櫃。（CCTV中央電視台）

熟悉商場結構 藏匿消防通風管道9小時

結合商場的公共場所監控影片、現場勘查筆錄及蔣某的當庭供述，蔣某行竊的過程被清晰還原。

就在金店失竊的前一天晚上七點左右，熟悉商場結構的蔣某身着淺色上衣，隨身攜帶着消防圖紙、黑色短袖等物品，徑直走向了商場內一處正在裝修的空舖面，趁着無人留意，他悄悄爬進了天花板上的消防通風管道，開始了近9個小時的潛伏。

崇州市人民法院刑事審判庭法官助理 向英菊：空舖正在裝修，他通過木梯爬到通風管道，一直潛伏着，在那裏面休息也睡過覺。他自己說他是設置了一個鬧鐘，定了一個時間，他覺得保安也休息了，到了那個時間他才起來。

蔣某在天花板上一路攀爬了數十米，從正在裝修的空舖爬到了金店旁邊的店舖，等到夜深人靜的時候，他悄悄下來行竊，這才有了開頭的一幕。

為了躲避偵查，蔣某在天花板上還換了裝，並且脱掉了自己的鞋子。

崇州市人民法院刑事審判庭法官助理 向英菊：據他所說，他把鞋子脱了之後是別在腰上的，他想的是不留下鞋印，以便不被發現。

蔣某盜竊鞋子的一幕也被拍攝下來（CCTV中央電視台）

凌晨3點53分，就在蔣某盜竊得手準備離開時，他又停留在了一家鞋店面前。通過商場內鏡子的反射，蔣某盜竊鞋子的一幕也被拍攝了下來。

崇州市人民法院刑事審判庭法官助理向英菊：當時被盜的物品黃金1800多克，根據當時的金價計算，價值總共是146萬餘元，被盜的6個玉手鐲價值2萬元，加上被盜的鞋子，當日被盜物品的總價值是148萬餘元。

蔣某自以為計劃天衣無縫，卻不知每一步行蹤都被相關證據清晰記錄，在商場中，他進行了三次換裝，每一次都精心避開安防視頻，試圖混淆視線。當天晚上6點50分左右，警方將剛剛銷贓了部份黃金的蔣某抓獲，並查獲了剩餘的黃金首飾及6個玉手鐲等贓物。

法院審理認為，被告人蔣某以非法佔有為目的，採取秘密手段竊取他人財物，價值148萬餘元，數額特別巨大，構成盜竊罪。

崇州市人民法院刑事審判庭副庭長李玉玲：按照刑法，還有四川省關於盜竊罪的量刑規範，30萬元以上屬於盜竊數額特別巨大，起刑在10年到12年。我們再綜合他全部退贓的情況，再加上他認罪認罰，予以從輕和從寬處理。

2026年1月14日，崇州市人民法院作出判決，被告人蔣某犯盜竊罪，判處有期徒刑十年六個月，並處罰金人民幣六萬元。蔣某為了偷竊黃金做了精心策劃，最終卻是機關算盡，難逃法網。法官提示，黃金、珠寶等貴重物品經營者一定要注意財產的存放和保管，避免因為自身疏忽讓竊賊有機可乘。

【延伸閲讀】日本情侶「無人甜品店盜竊」監控畫面曝 動作流暢臨走不忘拿湯匙