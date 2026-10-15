貴州滑翔傘突遇氣流迫降掛樹 官方：運動員未報備試飛已批評教育
撰文：林芷瑩
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貴州貴陽有運動員玩滑翔傘時失控迫降掛樹。10月15日，貴州省低空運動協會通報證實事件中無人受傷，但該試飛未按規定提前報備，當事人已接受批評教育。
《大象新聞》報道，10月11日，貴州貴陽市觀山湖區九龍山一滑翔傘在飛行過程中意外掉落，掛在樹冠上。
10月15日，貴州省低空運動協會發布「關於九龍山滑翔傘試飛事件的情況說明」稱，10月11日下午5時，滑翔傘運動員文勝武在九龍山展開個人場地摸底試飛，非商業載客飛行，無遊客參與。
文勝武在飛行途中遭遇山地突發氣流，滑翔傘掛於樹冠，他事後安全自行撤離，事件中無人員受傷、無財產損失。本次試飛，文勝武未按規定提前完成飛行報備手續，存在程序疏漏，已接受相關部門批評教育。
協會提醒，所有低空運動飛行活動，無論個人試飛、訓練抑或場地探索，必須完成前置報備、風險評估，嚴格遵守低空運動相關法規，嚴守安全底線。
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