滑翔傘吸至8598米高空男子奇蹟生還　路透：專家質疑片段涉AI製作

中國大陸一名滑翔傘愛好者「六哥」彭玉江聲稱在祁連山飛行時，被「雲吸」至創紀錄高度，最後奇蹟生還。



但其影片部分內容遭專家質疑為人工智慧（AI）生成。

中國滑翔傘愛好者「六哥」彭玉江聲稱在祁連山飛行時被「雲吸」至創紀錄高度，最後奇蹟生還。（微博影片截圖）

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根據《路透社》報導，現年55歲的B級滑翔傘運動員彭玉江在飛行過程中，聲稱自己無意間被強烈上升氣流帶入雲層內部，被拖至8,589米的高空。這段最初由彭玉江的支援團隊在5月24日發布的影片，引起滑翔傘界轟動，顯示彭玉江在雲層中，臉上結滿冰霜。

數位安全公司GetReal表示，「相當確信」這段被大陸官媒《央視》播出、在全球廣傳的影片，前5秒內容包含AI生成的影像。

數位安全專家和滑翔傘愛好者指出影片中存在多處不一致之處，包括彭玉江雙腿最初沒有穿戴保暖裝備，後段畫面卻出現，頭盔顏色也從白色變成黑色。

儘管五名受訪的滑翔傘專家表示，彭玉江確實有可能達到所聲稱的高空並存活下來，但不少專家都對其宣稱這是一場意外事故的說法提出質疑。

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澳洲飛行教練溫賴特（Daniel Wainwright）指出，像彭玉江飛行時遇到的那種暴風雲：

不會突然出現在你頭頂，然後把你拖入太空。它們是經過一段時間才形成的，他根本就不應該飛行。

塔斯曼尼亞州懸掛式滑翔和滑翔傘協會主席哈里斯（Brad Harris）質疑彭玉江「無意起飛」的說法，認為其特製厚手套的出現顯示這可能是刻意的行為。哈里斯說：

如果你只是在地面測試機翼，你通常不會穿或準備這些東西。

他懷疑彭玉江可能編造意外起飛的情節，以避免因進入禁飛區而受罰。

前滑翔傘距離世界紀錄保持者溫尼斯（Godfrey Wenness）則表示，根據在XContest網站上發布後刪除的飛行數據，他相信彭玉江確實達到了其聲稱的高度。他說：

這些數據必須以「防篡改」格式從GPS傳輸過來，我們得出結論，並且確信那次飛行確實發生了。

目前，滑翔傘飛行高度的世界紀錄仍由法國飛行員吉拉德（Antoine Girard）保持，他於2021年飛越喜馬拉雅山脈時達到8,407米的高度。

甘肅省航空運動協會上月已因就此事件暫停彭玉江的飛行資格6個月，其飛行團隊一名成員也因未經允許發布影片而被處罰停飛6個月。

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