佛山萬象天地剛開業　扶手電梯玻璃現裂痕　藝術裝置玻璃連碎2次

近日，有網友向內媒南方+報料，剛開業不久的佛山萬象天地出現中庭藝術裝置底部結構開裂、自動扶手電梯側邊玻璃出現網狀碎紋等問題。10月12日，南方+記者跟進核實情況，並向屬地部門反映隱患。根據回應，目前佛山萬象天地完成部分整改，空缺玻璃計劃於10月22日前復原。



接到報料線索後，南方+記者留意到網絡平台也有相關討論帖子，市民對新開業商場的公共空間的安全表示擔心。網友的討論集中於中庭藝術裝置底部結構開裂、透明玻璃幕牆有一整塊玻璃缺失，以及商場內有玻璃出現網狀碎紋。

網友爆料佛山萬象天地自動扶梯側邊玻璃出現網狀碎紋。（抖音@毛玩笑）

目前佛山萬象天地完成部分整改：

10月12日上午，核實現場情況後，南方+記者將相關隱患線索向屬地主管部門反映，屬地相關部門迅速響應，督促商場運營方落實責任。

記者前往現場發現，中庭藝術裝置底部牆體已進行修補，出現碎紋的自動扶梯側邊玻璃已經更換。但中庭藝術裝置玻璃尚未安裝，商場方設置隔離圍欄與安全警示提示，防止人員靠近。

佛山萬象天地運營方在回應南方+記者時稱：9月21日，發現三號中庭藝術裝置玻璃破碎，立即聯繫業主開發部門緊急訂造替換玻璃，並於9月27日安裝。在玻璃吊裝安裝過程中，替換玻璃再次發生破碎。後經項目多方研判，出於安全考慮，決定開業後營業時間內封閉該區域手扶步梯。

現場設置防護。（微信公眾號@南方日報）

據運營方稱，由於拆卸玻璃時不可避免對底部連接處造成破損，外觀上確實存在一定缺陷，但在施工工藝上有考慮並確保整體系統的穩固，經項目相關部門評估不會有配件和材料脫落的風險。目前下方底座破損已進行進一步加固修復，無脫落風險。

運營方表示，空缺的玻璃計劃10月18日—22日內在營業時間外施工復原。在安裝前，玻璃後的手扶樓梯將保持圍蔽禁止使用。

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