私挖逾3000呎地下室致全幢樓牆身裂開　安徽業主被逮捕

安徽六安霍山縣景秀藍灣小區業主黃某某，私自開挖逾3000呎（300平方米）地下室，導致全幢樓共32戶房屋出現開裂情況，有住戶家中已經開始滲水。

10月14日，安徽省霍山縣聯合調查組發布官方通報，涉案業主已被逮捕，房屋基礎加固工程完成，並通過縣住建局組織的驗收。



《極目新聞》報道，今年8月，有業主發現住宅樓下有施工，查看後發現有人開挖樓宇地基，已開挖的面積逾3000呎，深3、4米。有關部門收到居民的報告後，到場責令施工人員停工，但對方仍偷偷施工，居民報警後，施工才徹底暫停。

安徽有業主私自開挖逾3000呎地下室。（極目新聞）

《紅星新聞》報道，業主李青青提供的與衡山鎮政府人員交談的錄音中，對方稱如果不滿意處置結果可以走法律程序。業主提供的信訪局有關負責人的談話中，對方表示如果房屋有問題，可以向上反饋此前有方案，會兌現。

安徽工大工程實驗檢測有限責任公司出具的報告顯示，因私自開挖地基，建築物基礎承台下地基呈孤立且破損岩石柱狀，該柱狀地基穩定性不滿足標準要求，因此場地及地基基礎子系統安全性等級綜合評定為Cu級，1# 樓(地基處理前)安全性等級評定為Csu級，已影響系統性工作。

普查結果為 1-7/(4/0A)-H軸基礎開挖面積約256.2㎡，開挖深度約3.7m，開挖範圍內承台外沿墊層己全部破壞，承台下部特力層破壞深度約0.9m~1.3m。部分基礎染混凝士局部破損，鋼筋外漏，變形 4-6/0軸基礎梁在南側面，發現4處裂縫，最大縫寬0.19mm，最大長度279mm，建議請有相關資質的單位出具有效處理方案並立即實施。

安徽有業主私自開挖近300平米地下室。（極目新聞）

《百姓關注》報道，業主包女士稱，今年8月發現業主黃某某私挖地下室，她家住頂樓9樓，家中牆壁已出現橫向、縱向乃至八字形的裂縫，窗台大理石更是斷裂滲水。

包女士稱，黃某某沒有經過任何部門批准開挖地下室，「他們是白天用挖機在裏面挖，下半夜偷偷把一車車土往外面運。施工期間全部用3米多高的圍欄圍起來，工人進去施工門就鎖起來，出來之後也是鎖起來的，所以業主很難發現」。早前尚未回填時，政府擔心樓宇倒塌，曾要求黃某某向其他業主派發10天安置費，每人每天150元，但「10天之後就沒有了」。

牆壁出現開裂情況。（騰訊新聞）

10月14日，安徽省霍山縣聯合調查組發布官方通報稱，7月3日，景秀藍灣小區業主黃某松未經報備許可，違規在其購買的門面房開挖地下室。發現情況後，霍山縣立即成立由住建、城管、公安等單位組成的聯合調查組，第一時間核查處置，依法依規開展檢測普查、基礎加固、結構安全鑒定、案件調查等工作。

涉案業主黃某松已於8月21日被公安機關依法刑事拘留，9月19日被執行逮捕，案件正在進一步偵辦中。

9月1日，房屋基礎加固工程完成，並通過縣住建局組織的驗收。截至目前，房屋結構安全各項監測數據均在正常值範圍之內。下一步，將根據調查結果，對該案件和相關責任人依法依規處理，並持續對房屋安全進行監測，切實維護廣大業主合法權益。