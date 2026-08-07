湖北橋樑護欄遇強風垮塌碎裂處未見鋼筋　社區人員曝：用膠水黏的

湖北省咸寧市嘉魚縣一座橋梁護欄，8月4日突然全部垮塌，碎裂成大量碎片，而破損處未見明顯鋼筋結構，網友質疑是否「偷工減料」，甚至懷疑是「豆腐渣工程」。



護欄倒成一片居民傻眼

《大風新聞》報導，這座橋梁是嘉魚縣魚岳鎮山湖路三湖橋，從曝光畫面可見，橋梁道路一側護欄幾乎全部倒塌，但另一側護欄仍保持完整。事件曝光後，有民眾向當地部門詢問原因，工作人員表示，8月4日當地遭遇強風，湖面景觀橋位置處於風口，瞬間強風可能導致護欄被吹倒。

橋樑水泥護欄垮塌成碎片 破損處竟未見鋼筋結構：

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有媒體致電嘉魚縣住建局，詢問網友關注的施工品質問題，工作人員低調表示，目前不了解具體情況，需要進一步確認，但強調：「我們主要負責維護，橋不是我們建的，護欄倒塌後已經進行圍擋，目前正在修復。」

而根據氣象資料顯示，嘉魚縣當天的確受到強風影響，當地最大風力超過8級。至於破碎護欄中沒有看見鋼筋一事，三湖社區工作人員透露，相關品質確實存在疑問：「都是用膠黏的，根本不行！」而相關修復工作仍在進行，後續是否追責需由上級部門決定。

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