陝西街頭母子衣衫襤褸引關注　母親多次拒絕救助稱：我兒子好著呢

《紅星新聞》《江西日報》等媒體10月15日報道，有網友14日發視頻稱，陝西西鹹新區三橋街道附近，一名行為異常的女子身後跟着一個三四歲男孩。男孩衣着單薄，釦子沒扣好，鞋子明顯偏大，臉上有污漬，衣服也很久沒洗。



《紅星新聞》走訪了解到，三橋街道辦、西安市救助部門等已連夜尋找這對母子。女子原屬長安區王寺街道某村，拆遷後住在三橋周邊。街辦此前多次救助、勸導，均被拒絕。街坊稱，她不願與人交流，行為與常人不同；有人給孩子買衣服和吃的，也被她拒絕。

陝西西鹹新區三橋街道附近一對衣衫襤褸的母子引起討論。（微博@大河報）

據悉該女子患有輕度抑鬱症，沒有工作收入：

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8月前，這對母子住在後衛寨村委會附近，房東說她靠撿破爛為生，有拆遷積蓄，曾因拆遷款與母親爭吵。其母郭某蘭表示，找不到女兒，也管不了。8月後，母子搬到後衛寨地鐵口附近小區。超市店員說，他們幾乎天天只買白吉餅、饅頭，孩子常穿開襠褲或不穿褲子，母親則穿大棉襖、棉鞋。

15日，街道辦、民警上門，女子明確拒絕任何救助。《紅星新聞》發布的視頻可見，面對媒體詢問生活狀況，她表示不需要幫助：

我兒子好着呢，我們不需要救助。

《紅星新聞》隨後詢問孩子的教育情況，得到回應「明年送孩子上幼兒園」。然而，問答過程中女子始終不願開門。

有關部門稱，女子邵某2023年因輕度抑鬱購藥，未系統治療；兩段婚姻精神受挫，抗拒治療，戒備心強，頻繁更換住址。下一步將成立工作專班，由新區民政部門聯合王寺、三橋街辦，根據母子實際需求提供幫扶，並向家屬宣傳政策，引導其接受精神鑑定。

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