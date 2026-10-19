內地演員吳越遭AI假冒帶貨　鄧亞萍同中招　涉事帳號遭封禁

綜合內媒報道，10月18日凌晨，內地知名女演員吳越發文怒斥，遭到AI假冒帶貨。此外，該帳號還發佈了多條「乒乓球冠軍鄧亞萍推薦」等帶貨影片。目前，該帳號已被封禁。



演員吳越在社交平台發文。（微博）

10月18日3時許，演員吳越在社交平台發文，「一覺醒來，誰在利用AI肆意抓人替自己作惡？這位『花姐』你騙了多少人的錢？請如數奉還！太惡劣！」帖文提到的AI廣告片由一個名為「花姐美膚日記」的帳號發佈。

吳越遭AI假冒帶貨。（截圖）

吳越提供的影片顯示，有人利用AI偽造她的聲音與形象出鏡，做成了帶貨影片，「吳越」拎着一款精華液出場稱：「這個產品不是他們找我的，是我找他們的...」「姐妹們，它要是99到手，我可能還要猶豫一下，可拍1發30，我真忍不了一點」，畫面上還清晰標註着「明星同款、吳越推薦」。

雖然影片下方用小字標註着「作者提示：含AI生成內容」，還是容易讓網民產生誤解。除了「吳越」外，該帳號還發佈了多條「乒乓球冠軍鄧亞萍推薦」等帶貨影片。目前，該帳號已微信被封禁。

除了「吳越」外，該帳號還發佈了多條「乒乓球冠軍鄧亞萍推薦」等帶貨影片。（看看新聞）

除了「吳越」外，該帳號還發佈了多條「乒乓球冠軍鄧亞萍推薦」等帶貨影片。（截圖）

2025年，演員溫崢嶸就曾稱刷到過主播用AI假冒自己的直播間，她上前質問卻被拉入黑名單；知名的醫生張文宏也曾「被AI帶貨」。

演員溫崢嶸就曾稱刷到過主播用AI假冒自己的直播間。（央視新聞截圖）