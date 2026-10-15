字節豆包手機推AI自動操作App　微信、淘寶等155款應用拒接入

豆包手機想替用戶操作所有App，但有些互聯網巨頭不同意。



10月14日，豆包手機助手宣佈，《屏幕自動化操作聲明協議》（SAEP）30天公示期結束，將逐步開放第三方應用的屏幕自動化操作權限。

豆包。

與此同時，豆包還公布《最新拒絕操作應用清單》，顯示目前已有155款App明確拒絕相關操作，涵蓋用戶日常使用的大部分場景。

需要注意的是，該名單為持續更新。

在拒絕操作應用清單中，騰訊及關聯生態應用、遊戲共66款，包括微信、QQ、王者榮耀和騰訊會議。

在拒絕操作應用清單中，騰訊及關聯生態應用、遊戲共66款，包括微信、QQ、王者榮耀和騰訊會議。

阿里及關聯生態應用23款，包括淘寶、天貓、高德地圖、釘釘等。

阿里及關聯生態應用23款，包括淘寶、天貓、高德地圖、釘釘等。

據估算，阿里系與騰訊系合計89款，已佔全部名單的57.4%。

此外，美團、快手、小紅書、拼多多以及多家銀行、運營商的應用也出現在名單中。DeepSeek、Kimi等AI產品同樣選擇拒絕。

此外，美團、快手、小紅書、拼多多以及多家銀行、運營商的應用也出現在名單中。DeepSeek、Kimi等AI產品同樣選擇拒絕。

所謂屏幕自動化操作，是指AI助手通過識別手機界面、模擬點擊等方式，替用戶完成跨應用任務。按照豆包手機助手的核心設想，用戶只需告訴豆包購買某件商品，AI便可能自動搜索、比價、選擇商品，直至進入下單流程。

但爭議也由此產生，用戶授權AI助手操作自己的手機，是否意味着第三方應用也必須允許AI助手進入並操作其業務界面？

按照豆包9月14日發佈的SAEP協議，30天公示期內，未明確同意的第三方應用原則上不會被自動操作。公示期結束後，規則發生變化。對於沒有明確拒絕的應用，豆包將依據風險等級逐步開放屏幕自動化能力。

為了打消App廠商的顧慮，豆包還提供了細分限制措施，開發者可以禁止AI助手讀取敏感頁面、模擬輸入、修改設置，或執行發佈、刪除等特定操作。

但是，大量互聯網企業仍選擇直接拒絕其相關自動化操作。

其中一個潛在原因，主要是AI助手或將改變互聯網平台長期建立的流量和廣告商業模式。

過去十多年，電商平台依靠搜索結果、商品排名、推薦算法和廣告投放，將消費者引導至不同商家。商家為獲得曝光支付廣告費用，平台則通過流量分配實現商業化。

但如果AI助手成為消費者的第一入口，用戶不再需要自己進入電商平台搜索、逐頁比較商品，而是讓AI篩選最符合要求的產品。那電商平台雖然可能繼續負責商品供應、訂單交易和物流履約，但影響消費者初始選擇的推薦權，則會部分轉移到AI助手。

努比亞曾發文描繪的AI手機美好未來

當越來越多的消費者通過AI助手尋找商品時，商家們就會重新考慮廣告預算，究竟應該購買電商平台內部的搜索排名，還是直接越過平台投放AI助手？

尤其值得注意的是，豆包屬於字節跳動體系，而字節本身也經營內容分發、廣告和電商業務。因此，對於已經投入大量資源建設交易、內容和廣告生態的互聯網企業而言，向豆包AI開放操作能力，無疑是向競爭對手敞開大門。

另一方面，也並非所有拒絕操作的應用都以商業利益主導，個人安全也是一個現實門檻。

在豆包公布的清單中，如工行銀行、招商銀行，以及三大運營商和部分企業服務應用，同樣選擇拒絕，反映出自動化操作還涉及賬戶安全、私隱保護及責任劃分。

雖然用戶一側同意使用AI，但卻不能自動解決第三方應用的風控和安全問題。

因此，目前對豆包來說，155款頭部App的拒絕已經表明，技術上能夠操作一款應用，與商業上獲得該應用認可，是兩件不同的事。

本文獲《觀察者網》授權刊載，作者為萬肇生。