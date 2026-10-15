DeepSeek全面恢復服務 此次崩潰時間近5小時為今年以來最嚴重
撰文：吳真銘
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10月15日，多名網民表示，早上8點後，DeepSeek網頁和APP顯示「伺服器暫時不可用」。據新華財經報道，下午1時左右DeepSeek恢復服務，此次崩潰時間持續共4小時52分鐘，是今年以來較為嚴重的一次崩潰。
據此前內媒《界面新聞》報道，DeepSeek官方信息顯示對話服務部分中斷、DeepSeek V4.1 Flash API 服務部分中斷服務部分中斷，網頁/API性能下降，官方正在排查問題、定位原因。
多名網民在社交媒體上反映稱在使用DeepSeek時顯示「伺服器暫時不可用」或「伺服器繁忙，請稍後重試」。
官方在9:06分後將處理進度更新為「已定位原因，正在實施修復」，一直到下午12:49分更新進度為「已實施修復，正在監控結果」，13:04分顯示「服務已恢復」。
根據DeepSeek事件日曆，9月2日和9月15日均出現網頁和API部分中斷的情況，10月12日出現部分網頁中斷的情況。此外，9月以來，還有9次出現「網頁和API性能下降」。
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