跳水世界盃｜全紅嬋網暴風波後陳芋汐首戰　夥新拍檔雙人賽封后

捲入全紅嬋「網暴風波」後，中國跳水隊主將陳芋汐今天首度亮相，出戰跳水世界盃總決賽女子10米高台雙人決賽。這是陳芋汐在今次總決賽中唯一參加的賽項，她的拍檔是20歲的盧為，兩人合力取得366.12分，輕勝對手奪金。



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在早前公布的參賽名單上，陳芋汐的拍檔本是崔家溪，但最終改拍盧為。兩人在女子10米高台雙人決賽的5跳均是全場最高分，其中最後一跳「5253B」向後翻騰兩周半轉體一周半屈體獲得90.24分，巧合的是「5253B」亦是全紅嬋的絕技，多次在這個動作展現水花消失術。

陳芋汐/盧為以366.12分封后，朝鮮及澳洲組合分別以321.30分及297.12分奪得銀牌和銅牌。同日其他項目，同樣牽涉「網暴風波」的陳藝文，夥拍陳佳奪得女子3米彈板雙人冠軍，王宗源/鄭九源亦在男子3米彈板雙人稱王。

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跳水世界盃總決賽今日（1日）起連續三天在北京舉行，中國跳水隊早前卻爆出「網暴風波」，全紅嬋接受《人物》訪問時坦言，她自己以及家人和朋友一直受網暴困擾。其後網上傳出一個282人微信群組的對話截圖，成員以極為低俗的對話辱罵全紅嬋，群組成員涉嫌包括隊友陳芋汐、陳藝文、昌雅妮等，事件震驚全國。

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由於全紅嬋沒有參加之前幾站的跳水世界盃分站賽，所以未獲資格出戰總決賽，但她在《人物》的訪問中表明，目前處於休養階段，亦專心學業，肯定不會參加今年上半年的比賽，包括稍後在廣州展開的全國跳水冠軍賽。