全紅嬋處於傷病調整期　2026上半年停賽專注養傷和學業

早前奧運跳水金牌得主全紅嬋受訪時，首次透露巴黎奧運後一度想過退役，亦稱近年因體重變化壓力頗大，之後更缺席跳水世界盃總決賽。

4月30日，廣東省二沙體育中心發文稱，全紅嬋處於傷病調整期，暫不具備參賽的條件，將專注學業，缺席上半年各項比賽。



早前奧運跳水金牌得主全紅嬋受訪，首次透露巴黎奧運後一度想過退役。（人物專訪）

廣東省二沙體育訓練中心發文指，2026年全國跳水冠軍賽是廣東省跳水隊備戰十六運周期的首場重要比賽，但全紅嬋處於傷病調整期，暫不具備參賽的條件，將更多專注學業，缺席今年上半年各項比賽。

據了解，2026年全國跳水冠軍賽將於5月23日-29日在廣東省廣州奧林匹克中心（即十五運跳水比賽舉行場館）舉行。

全紅嬋將缺席上半年各項比賽。（微博@全紅嬋）

《極目新聞》報道，廣東隊教練何威儀曾向外界透露全紅嬋的傷病情況，提到「全紅嬋現在的脛骨，踝關節都是受傷的，在堅持比賽，大家看不出來的，其實她的大包小包的身上都是肌貼，她是很艱難很艱難的，每天都是疼得不得了，敷冰，起跳，再起跳。」

2025年9月，全紅嬋正式入讀暨南大學體育學院運動訓練專業。院長蘇炳添此前透露，針對如全紅嬋這樣的優秀運動員，學院會採取另一種培養模式，還會面向高水平選手開設「二沙精英班」，提供有針對性的學習指導。