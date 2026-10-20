諮詢被當投訴快遞員上門質問　杭州孕婦嚇到先兆流產　圓通回應

據浙江電視台報道，杭州一名劉女士打電話給圓通客服取消快遞訂單後，快遞員上門質問她為什麼投訴導致快遞員被扣工資，劉女士則解釋稱自己只是諮詢取消訂單。雙方交涉中快遞員情緒越來越激動，最終劉女士因受到驚嚇前往醫院就診，被診斷為先兆流產。



10月19日，圓通回應事件稱，諮詢類進線均不構成投訴，是涉事加盟快遞點在接到客戶撤銷寄件需求後，向當事快遞員傳導了錯誤信息。



事主劉女士。（浙江電視台）

事主劉女士。（浙江電視台）

據浙江電視台10月17日報道，杭州市一名懷孕7個月的劉女士在菜鳥裹裹下單圓通快遞，但快遞員點擊攬收後告知發票無法寄遞，且線上無法取消訂單。她致電客服取消訂單並詢問：以前能寄，現在怎麼寄不了了？

誰知劉女士隨即被快遞員找上門，情緒激動質問「為什麼投訴」。快遞員表示，他一天掙200元，兩次「投訴」就是400元的罰款。

但劉女士表示自己只是取消快遞訂單，並沒有任何投訴快遞員的話語。交涉中，快遞員情緒愈發激動，懷孕的劉女士無奈報警，快遞員隨即自行離開。最終劉女士因受到驚嚇前往醫院就診，並被診斷為先兆流產。

交涉中，快遞員情緒愈發激動。（浙江電視台）

劉女士因受到驚嚇前往醫院就診，並被診斷為先兆流產。（浙江電視台）

圓通速遞杭州餘杭區仁和分公司客服主管當時回應事件稱，只要是打電話給客服就會形成工單，諮詢就會變成處罰。

圓通速遞杭州餘杭區仁和分公司客服主管當時回應事件稱，只要是打電話給客服就會形成工單，諮詢就會變成處罰。（浙江電視台）

投訴工單。（浙江電視台）

事件在網絡上引發熱議，有網民表示自己已有過類似經歷：「坐標北京朝陽，客服也是這麼反饋，連問一下追蹤都是投訴。」「我也有事打過電話，馬上就算投訴。」「其他物流平台也一樣，只要有問題，全是快遞員背鍋，扣罰快遞員。」

還有人稱，因為這種制度不敢打電話諮詢，質疑合理性：「我現在寧可馬路上等快遞員也不敢打電話問，快遞公司這算不算霸王條款。」「純粹為了扣錢，轉嫁矛盾，製造矛盾。」

圓通速遞。（浙江電視台）

圓通回應：諮詢不構成投訴

10月19日深夜，圓通速遞發文回應稱，涉事加盟網點在接到客戶撤銷寄件需求後，向當事快遞員傳導了錯誤信息，導致快遞員誤認為自己面臨罰款，並在隨後與客戶溝通時情緒過激、言語不當。

同時，圓通稱接受媒體採訪的網點客服稱「去諮詢，就會變工單下來，對快遞員有處罰」「進線就算投訴」「把單號告訴總部，就會變投訴」「……處罰100元一條」等，均不屬實。

圓通速遞。（浙江電視台）

目前，圓通已對快遞員的不當言行進行批評教育，明確其培訓合格後才能重新上崗，並調離原服務區域；對浙江省區網管負責人進行處罰，對涉事加盟網點及相關客服人員進行通報批評並責令整改。

圓通進一步強調，對客戶進線均由總部客服人員接待登記、分類處理。諮詢類進線均不構成投訴。