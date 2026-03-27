蘇州孕婦影樓拍照　換衫時椅子被抽走致摔倒受傷　索賠¥8000被拒

近日，蘇州一名孕婦陳女士（化姓）在內地連鎖影樓「海馬體」拍照時，店員堅持要求其穿上完整馬面裙套裝。陳女士在換裝時因椅子被抽走摔傷，後被診斷宮腔積液。事發後，陳女士要求店方賠償8000元（人民幣，下同），遭到拒絕。店方表示「需要上報總公司審核。」



涉事門店。（紅星新聞）

穿配套長裙意外摔倒 影樓：不穿成套會影響視覺效果

《紅星新聞》報道，懷孕8周的陳女士稱，她在蘇州大悅城「海馬體」影樓拍攝結婚登記照看中了一套中式馬面裙。當時，她向店員詢問能否不換下身長裙，店員表示「不穿裙子拍不出效果」，否則需更換其他款式。無奈之下，陳女士妥協，並在繫腰帶時特意告知店員自己已有身孕。

陳女士穿上配套長裙後，在整理裙襬時因座椅被抽走而摔倒，導致腰部擦傷，隨後又被醫院診斷為孕期「宮腔積液」。

陳女士腰部擦傷。（紫牛新聞）

陳女士被診斷為孕期「宮腔積液」。（紅星新聞）

海馬體影樓的工作人員表示，按照店內的搭配規範，上身馬面裙上衣需要配合同款長裙，「如果不穿一整套，肯定會影響整體的視覺效果。」

該工作人員透露，考慮到陳女士摔倒後身體不適，無法繼續穿長裙。為完成訂單，門店安排了攝影師和後期剪輯師進行特殊處理，通過調整拍攝角度和後期裁剪，只保留了上半身的效果。

門店通過調整拍攝角度和後期裁剪，最終只保留了上半身的效果。（紅星新聞）

當事人索賠8000元被拒

事發後，陳女士提出了8000元的賠償方案，其中包含了一定的精神損失費，被門店拒絕。目前，門店提出：免除當次399元的拍照費用，額外贈送一次同等價值的拍攝服務，並承擔陳女士已產生的醫療費和誤工費。

對於這一方案，陳女士直言無法接受。她表示，摔倒後她總共前往醫院檢查了四次左右，因為孕期特殊，很多深度檢查無法進行，只能在家靜養。陳女士要求涉事店員及店長就「強制穿搭」和服務失誤進行正式道歉。門店工作人員表示，對於陳女士提出的額外賠償要求，門店層面無法答應，「我們需要上報總公司審核」。