一塊西瓜差點奪兩命！深圳孕婦高燒緊急剖腹產　BB呼吸衰竭腦膜炎

近日，一位孕期34周的準媽媽，產檢一直正常，直到3天前，她吃了雪櫃裏的隔夜西瓜。2天後，她開始出現肌肉痠痛、噁心的症狀，胎動明顯減少。到了第3天，高燒到38.5℃，胎監提示胎兒窘迫。深圳市婦幼保健院急診接診後實施了剖腹產，發現新生兒呼吸衰竭、腦膜炎、敗血症，最終血培養結果是：李斯特菌。



據了解，這個病例並非個例。李斯特菌，這個潛伏在冰箱裏的「冷酷殺手」，對普通人可能只是輕微不適，但對孕婦和胎兒，卻是一場可能致命的浩劫。

一位孕34周的準媽媽吃了冰箱裏的隔夜西瓜後高燒胎停。（示意圖/Unsplash）

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李斯特菌（學名：單核細胞增生李斯特菌），最突出的特點是耐寒。大多數細菌在0℃-4℃的冷藏下會休眠或死亡，但李斯特菌不僅能存活，還能緩慢生長。但它也不是「無敵」的，它怕熱，巴氏消毒法和常規烹飪（中心温度達70℃以上）即可殺滅。

產科專家介紹，孕婦在孕期免疫力相對降低，身體對病原體的防禦能力下降，李斯特菌可通過胎盤屏障，直接感染胎兒。感染後，孕婦本人可能只出現輕微的感冒樣症狀，但胎兒可能已經發生嚴重感染，甚至胎死宮內。需要注意的是，李斯特菌感染後，症狀不是第二天就出現，而是3天到70天不等，平均3周。孕婦本人的症狀嚴重程度，完全不能預測胎兒的安危。即使孕婦只是輕微不適，胎兒也可能已經處於危險中。

孕婦在孕期免疫力相對降低，身體對病原體的防禦能力下降，李斯特菌可通過胎盤屏障，直接感染胎兒。（Uunsplash）

因此，以下高風險食物孕期要儘量避開：

未經巴氏消毒的奶製品，熟食冷肉、生燻海鮮（煙燻三文魚），預製沙拉、切好的水果拼盤，冷藏即食食品（暴露存放後未復熱），未徹底清洗的生蔬菜水果。



醫生提醒，如果出現以下任一情況，立即就醫：

1. 發熱（體温≥38℃），無論有沒有其他症狀；

2. 不明原因的肌肉痠痛、畏寒、乏力；噁心、嘔吐或腹瀉；

3. 胎動明顯減少（孕中晚期），這是最需要警惕的信號。



就醫時，請儘量回憶並告知醫生最近一個月內是否吃過上述高風險食物。這有助於醫生快速判斷並針對性檢查。只要嚴格避開高風險食物，堅持「吃熱不吃冷」，注意胎動變化，就能安心度過孕期，和這個「冰箱裏的殺手」絕緣。

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