北京農大「青蛙王子」蛋糕爆紅！外形極似蛤蟆　賣9.9元學生搶瘋

甜點做得越可愛越好賣？中國大陸北京中國農業大學最近出現一款另類人氣甜點，外型不走精緻可愛路線，反而像極了滿身斑點、皺褶的癩蛤蟆，讓不少學生看了又驚又好奇。這款名為「青蛙王子」的抹茶布丁蛋糕，每個售價人民幣9.9元，憑著逼真的特殊造型意外爆紅，甚至經常賣到缺貨，讓想嘗鮮的學生撲空。



根據陸媒《極目新聞》報導，這款蛋糕在中國農業大學東校區公一食堂旁的麵包坊販售。從學生分享的照片可見，蛋糕通體呈現綠色，不僅外型酷似蛤蟆，身上的斑點與凹凸紋路也做得相當逼真，多個並排擺在櫥窗裡，乍看就像一群蛤蟆聚在一起，與一般甜點追求可愛、精緻的風格形成強烈反差。

北京中國農業大學食堂旁麵包坊推出外型酷似癩蛤蟆的「青蛙王子」抹茶布丁蛋糕。（微博@極目新聞）

很多人抱著獵奇心態搶購：

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一名就讀該校的博士生透露，這款蛋糕近期吸引不少學生專程購買，大家主要是被特殊造型吸引，想親眼看看實品究竟有多逼真。他也笑說，這款甜點就是因為外型太特別才引發話題，「要真是青蛙可能還不買呢！」另一名學生則表示，店員透露蛋糕每天約上午8、9時開始製作，主要在上午供應，想買的人最好提早前往，以免買不到。

「青蛙王子」外型如此吸睛，實際吃起來又如何？品嚐過的學生表示，蛋糕的味道就是一般的抹茶風味，沒有太特別的驚喜，只有神似蛤蟆的外觀最讓人印象深刻，還有人打趣表示「這樣的蛋糕吃了不燒心」。根據產品標籤，這款「青蛙王子」主要原料包括抹茶粉、砂糖、鮮奶油、牛奶及香草精，製造日期與保存期限均標示為當天。

事實上，中國農業大學食堂過去也曾推出大豆冰淇淋、豆豉風味鴕鳥肉及糍粑糖葫蘆等特色餐點。這次再以「青蛙王子」出乎意料的造型引發討論，吸引消費者好奇心。

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