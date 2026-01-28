廣州老字號推「白切雞味牛奶」搶斷貨　網笑：解決雞不產奶的難題

廣東素有「沒有一隻雞能走出廣東」的說法，當地每年消耗上億隻雞製作各式料理。近日廣州一家擁有160年歷史的老字號乳品業者，推出「白切雞口味牛奶」，以薑蔥調味的獨特風味引發網友熱議，有人笑稱「終於解決了雞不產奶的世紀難題」。這款創新產品的背後，反映出大陸液態奶市場銷量持續下滑，業者不得不透過極致創意突圍求生的現況。



廣東人愛吃雞，白切雞、豉油雞、鹽焗雞、沙薑雞都是經典料理，如今連牛奶也加入「雞」的行列。這款薑蔥調料的白切雞口味牛奶一上市，立即吸引大批民眾嘗鮮，甚至一度賣到斷貨。廣州民眾麥先生表示，第一口下去真的是白切雞的雞味，但因為沒有奶味，整體感覺一般。梁小姐則認為，由於牛奶裡面有薑，小朋友可能不太習慣這個味道。

對於這款獨特口味，網友反應兩極。有人形容「分開都認識，合在一起好陌生」，也有人覺得意外順口。廣州民眾蘇先生坦言，喝起來其實挺上頭的，第一口薑蔥味比較重，掩蓋了雞味，但越喝下去，雞味會回味無窮，雖然不能稱得上很搭配，當飲料喝可以，但不能當奶喝。

這款創新產品由廣州一家擁有160年歷史的老字號業者歷經半年研發後推出，主要原因是大陸液態牛奶銷量持續下滑。數據顯示，2021年液態奶銷量成長10.4%，2022年成長驟減至1.6%，2023年更下跌3.9%，2024年跌幅擴大至4.6%，顯示傳統乳製品市場已趨飽和，消費者對傳統口味逐漸疲乏。

牛奶公司副總經理王彬彬表示，乳製品行業競爭相當激烈，不管是常溫奶還是鮮奶，各品牌價格都在走低。不過，大陸人均乳製品消費量目前不到世界平均的三分之一，仍有巨大發展空間，因此廣州企業希望透過創新產品，尋找新的市場增長點。

