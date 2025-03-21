日本鼎泰豐「士多啤梨小籠包」回歸 網民：秒懂意大利人感受
撰文：TVBS新聞網
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日本鼎泰豐近期推出冬季限定的「士多啤梨小籠包」，能夠一口咬到熱呼呼的士多啤梨和紅豆泥，甜蜜與微酸口感交織，非常適合當作飯後甜點。
在網路上也引發風潮，網友評價相當兩極，有人吃過後表示就像熱的士多啤梨大福，也有網友表示：
這甚麼暗黑料理？終於懂意大利人看台灣人惡搞薄餅口味的感受了。
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日本鼎泰豐早在2022年就推出士多啤梨小籠包，此次再次回歸推出冬季限定，將香甜的紅豆泥與新鮮多汁的士多啤梨結合做成內餡，再以招牌薄皮包裹，一口咬下就能感受甜甜酸酸的滋味，非常適合當作飯後甜點。
先前曾吃過的網友評價兩極，有人覺得吃起來就像熱的大福，是一種新的體驗。也有人覺得這根本是邪門歪道，一點都不會想點。還有網友留言：
「台灣人能體會意大利人看到菠蘿薄餅的感覺了」
「不排除跨海打官司！」
也有台灣人帶著日本朋友一起去品嘗，想不到日本友人非常喜歡。她表示：
吃起來士多啤梨味很重、甜甜的，還蠻好吃的、我很喜歡，這真的沒有在玩食物！
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