美術學院包餃子大賽成「抽象畫大亂鬥」　網笑：除了餃子什麼都像

最近，川美（四川美術學院）一場包餃子大賽火了！以「駿馬迎春」為主題，學生們用各種果蔬汁、天然色素和麵團，捏出了一系列抽象派「餃子」。

來看看四川美術學院「包餃子」大賽的有趣作品：

「遊樂王子」、「梵高（Vincent van Gogh，又稱梵谷）的向日葵」、「優獸大都會的三人組」、「彩虹小馬」……被不少網友調侃：除了不像餃子，什麼都像！

這其實已經是川美造型藝術學院舉辦的第三屆包餃子大賽了。和往年不同，今年取消了比拼手速的環節，專注玩創意，就為杜絕浪費。

於是，大家的腦洞徹底放飛！不光作品五花八門，連隊伍名字也是一個比一個絕：

「什麼檔次和我作隊」

「天之餃子隊」

「嚼餃者隊」

「我餃着今年餃子最好別放薑」



獎項也特好玩，不評一二三，只頒「天馬行空獎」、「鬼斧神工獎」、「另闢蹊徑獎」、具象大旗永不倒獎等，太對味兒了！

不愧是川美，連包個餃子都能穩穩拿捏住美術生人設！

