新疆喀納斯黑狗遭女遊客投訴　保安粗暴用繩勒頸踹踢　網民怒抵制

新疆國家5A級旅遊景區喀納斯近日爆發涉爭議。景區工作人員因接獲女遊客投訴，指黑狗驚嚇到其孩子，遂於臥龍灣觀景台附近進行捕狗行動過程中，工作人員被目擊使用繩索勒頸拖拽，更突然用腳踢小狗催促小狗前進，粗暴畫面被現場遊客拍下並上載至網絡，引發大批網民批評。



喀納斯景區後回應指，涉事小狗已放歸，並已對涉事人員進行嚴肅批評教育。不過許多網民則質疑園區說法，懷疑黑狗在被拖拽和踹踢後已經死亡並稱事發後無人再見過黑狗，網上也流傳一張黑狗嘴角帶血，側躺地面的圖片，呼籲抵制園區。



女遊客指小狗靠近驚嚇小孩 向景區投訴求賠償

綜合內媒報道，一名38歲孫姓女遊客（小米愛生活）在小紅書發文，指其於9月5日上午帶同孩子在喀納斯臥龍灣景區遊覽時，遇到兩隻流浪狗。據孫女士描述，其中一隻小黑狗接近並趴在她與孩子之間，其後更跟隨在其身後，導致孩子受驚大哭。孫女士隨後向景區電話投訴，要求處理並希望尋找目擊者以備後續追討。

不過，該言論隨後遭到大量曾造訪該景區的遊客反駁更指她說法反覆。多名網民貼出過往與該隻小黑狗互動的照片及影片，指該隻黑狗一直在臥龍灣木棧道一帶生活，性情溫馴且親人，平常安靜伏於路邊，被遊客視為景區的「NPC」（非玩家角色）。

目擊者拍下粗暴捕捉過程

10月11日下午4時許，有遊客在臥龍灣觀景台馬場附近目擊景曲工作人員抓捕黑狗全過程。據現場拍攝者透露，幾名身穿保安制服的工作人員先以火腿腸將小黑狗誘騙至跟前，隨後以細繩套住其脖頸強行拖拽。

現場影片顯示，小黑狗遭繩索勒頸後難以掙脫，倒在地上掙扎翻滾。期間有工作人員向小狗起腳踹踢，最後由兩人分別牽繩及抬腿，將小狗抬上車帶走。影片流出後，不少網民批評景區執法手段簡單粗暴。

官方回應：小狗已放歸臥龍灣 網民質疑狗狗生死未卜

針對事件面對輿論發酵，阿勒泰地區12345政務服務熱線及文化體育廣播電視和旅遊局接獲大量市民及遊客查詢。喀納斯景區工作人員於10月15日回應查詢時證實，影片中拖拽小狗者確為景區工作人員，因接獲遊客反映流浪犬追逐情況而進行臨時管制。

景區方面表示，涉事小狗已於10月13日放歸至臥龍灣棧道附近，目前狀態良好；景區已對採取粗暴手段的涉事人員進行嚴肅批評教育，並承諾未來會加強流浪犬關注與管理，倡導文明處置。當地文旅部門亦表示，正聯合相關部門處理有關情況。

不過許多網民不買單官方說法，

網民點睇：

西藏遍地是流浪犬很溫順也很親人，新疆景區為什麼就容不下這些可憐的毛孩子。

呼籲立法讓流浪狗有救助，養狗有責任，虐待有代價。

世界之大總有些自以為高等的動物容不下其他動物舉報的人，妳會心安嗎？

那裡原本就是小黑的家，是人類

