新疆男大學生喀納斯徒步失聯10餘日 家屬懸賞百萬尋人
撰文：盛昀
出版：更新：
綜合內媒報道，新疆石河子大學大三學生王聖於9月22日離校前往喀納斯徒步，隨後失聯。截至10月6日，家屬僅在距離景區20公里處找到孩子遺留的裝備。事發以來，家屬已經花了30萬人民幣（下同）尋人，同時懸賞100萬，即使找到孩子屍體也給20萬，但至今尋子無果。
失聯者父親王洪斌介紹，孩子是從喀納斯湖景區前往禾木村徒步，出發三日後失聯。家屬向校方及景區反饋情況尋求幫助，同時還花費數十萬元僱用當地牧民騎馬進行拉網式搜索。然而截至10月6日，他們僅在距離景區20公里處找到孩子遺留的裝備。
王聖的母親則稱，目前只找到孩子的書包和行山仗，警方已排除動物襲擊。且孩子此前並無異常，還和她商量換什麼車。
9月28日以來，家屬已經花了30萬人民幣（下同）尋人，同時懸賞100萬，即使找到孩子屍體也給20萬，而提供關鍵線索找到本人獎勵10萬元，但至今尋子無果。
眼下搜救難度還在加大，10月5日晚雨雪影響，當地多條道路臨時管制。景區職員稱，搜救暫時沒有新進展。早在今年4月，喀納斯景區就發通告，當地天氣多變、地形複雜，未經審批備案不得擅自徒步穿越。
星巴克宣布進入新疆市場 開設全中國首家非遺旗艦店「星巴扎」星巴克新疆開店美國批道德淪喪 外交部：種族滅絕是赤裸裸的謊言多地公布包括市委書記等官員個人手機號碼 黨刊憂淪｢新形式主義｣新疆奶竟變透明液體？ 企業證為測試用無菌水 分揀出錯流出市場