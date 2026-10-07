新疆男大學生喀納斯徒步失聯10餘日　家屬懸賞百萬尋人

綜合內媒報道，新疆石河子大學大三學生王聖於9月22日離校前往喀納斯徒步，隨後失聯。截至10月6日，家屬僅在距離景區20公里處找到孩子遺留的裝備。事發以來，家屬已經花了30萬人民幣（下同）尋人，同時懸賞100萬，即使找到孩子屍體也給20萬，但至今尋子無果。



新疆大學生喀納斯徒步失聯10餘日。（看看新聞）

新疆大學生喀納斯徒步失聯10餘日。（看看新聞）

失聯者父親王洪斌介紹，孩子是從喀納斯湖景區前往禾木村徒步，出發三日後失聯。家屬向校方及景區反饋情況尋求幫助，同時還花費數十萬元僱用當地牧民騎馬進行拉網式搜索。然而截至10月6日，他們僅在距離景區20公里處找到孩子遺留的裝備。

王聖的母親則稱，目前只找到孩子的書包和行山仗，警方已排除動物襲擊。且孩子此前並無異常，還和她商量換什麼車。

新疆大學生喀納斯徒步失聯10餘日。（看看新聞）

新疆大學生喀納斯徒步失聯10餘日。（看看新聞）

9月28日以來，家屬已經花了30萬人民幣（下同）尋人，同時懸賞100萬，即使找到孩子屍體也給20萬，而提供關鍵線索找到本人獎勵10萬元，但至今尋子無果。

眼下搜救難度還在加大，10月5日晚雨雪影響，當地多條道路臨時管制。景區職員稱，搜救暫時沒有新進展。早在今年4月，喀納斯景區就發通告，當地天氣多變、地形複雜，未經審批備案不得擅自徒步穿越。