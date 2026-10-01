廣州男腰痛睡覺墊枕頭　次日驚覺下肢癱瘓　醫生：盲目墊腰或致癱

9月14日，廣州一名30歲的鄧先生因腰痛不適，睡覺時在腰臀部下方墊了一個枕頭，結果次日醒來時竟雙下肢癱瘓、大小便失禁。在廣州醫科大學附屬第二醫院的及時救治下，目前鄧先生已康復出院。該院江曉兵教授提醒：自行墊腰並非人人適用。本身存在脊柱基礎疾病的人群，盲目墊腰甚至可能誘發急性癱瘓等不可逆風險。



廣州30歲男墊腰枕睡覺次日截癱。（廣醫二院）

廣州30歲男墊腰枕睡覺次日截癱。（DV現場）

鄧先生家住廣州增城，今年30歲，體重逾100公斤。三四年前，他便開始出現腰痛不適。一年前，他在醫院檢查出鈣化型椎間盤突出，依舊選擇推拿等保守治療。

2026年9月14日晚，鄧先生的腰痛再次發作，為緩解痠痛，他在腰臀部下方墊了一個枕頭，隨後入睡。但沒想到次日便感到下肢麻木。到醫院治療後，醫生發現鄧先生患有巨大鈣化型胸椎及腰椎間盤突出，手術難度極高，遂幫助患者聯繫廣醫二院脊柱外科江曉兵主任團隊，快速完成轉診。

鄧先生入院時檢查出大小便功能障礙、會陰部麻木，屬於急性脊髓神經受壓導致的不全截癱。江曉兵主任團隊為鄧先生實施急診手術後，鄧先生胸段與腰段脊髓神經壓迫獲得了一次性解除。醫生評估發現，鄧先生的下肢肌力基本恢復至正常水平，腹部與下肢麻木感明顯消退，患者的癱瘓狀態在術後即刻獲得了80%以上的改善。

廣州30歲男墊腰枕睡覺次日截癱。（廣醫二院）

廣州30歲男墊腰枕睡覺次日截癱。（廣醫二院）

睡覺能不能墊腰？

江曉兵主任提醒：不是人人都適合睡覺墊腰，需要分情況看利弊。腰椎、胸椎健康人群偶爾、短時間在腰下墊薄枕，通常不會有嚴重風險，但不建議整夜長期墊腰，否則會打破脊柱正常受力平衡，讓腰背部肌肉持續緊張，反而加重腰部勞損。

而患有腰椎、胸椎疾病的人群絕對不要盲目自行墊腰。像鄧先生本身就存在胸腰椎間盤脫出、椎管狹窄，體重超標又進一步增加了脊柱負荷。墊枕頭後腰椎曲度被迫改變，椎間盤突出加重，直接壓迫脊髓神經，最終誘發急性截癱。