廣東男子睡夢遭曱甴鑽耳！拍頭又灌水耳膜險穿孔　教正確3步處理

近日，有網友發視頻稱，國慶期間回老家看望親戚，睡覺時遇蟑螂鑽進耳道引發感染。



10月15日，梁先生告訴記者，自己今年33歲，國慶假期回廣東韶關老家走親戚，由於房間不夠，便睡在外婆家的客房。這間客房平時很少人住，不知道裏面有蟑螂，睡前也沒有掛蚊帳。

10月3日晚，他從睡夢中驚醒，發現左耳耳廓有蟲在鑽爬，其稱，當時不知道是蟑螂還是壁虎，他用手去抓，想把它拍死。梁先生壓住它的尾部，沒想到它掙脱後鑽進了耳道。

嚇得我半死，趕緊躺下來拼命拍打頭部，又用水沖，本以為它會跑出來，結果它死在了裏面。

梁先生說，由於從韶關老家返回佛山市區的距離較遠，而且以為蟲子死在耳朵裏問題不大，直到一周後才前往佛山市順德區樂從醫院進行治療。醫生告訴他，他的左耳耳膜險些穿孔，後續需要定期複查。

據該院出具的耳鼻咽喉鏡檢查報告單，在耳道見蟑螂殘體，清之鼓膜完整，稍充血，耳壁黏膜稍紅腫，部分黏膜見缺損。

他稱，現在左耳有異物感，聽力也受到影響，「聽別人說話感覺很小聲，聽不清」。家人得知是蟑螂鑽進他的耳道，都覺得十分害怕。

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耳朵進蟲，三步處理！

如果發現或是懷疑耳朵裏進了蟲子，請先保持冷靜，按照以下步驟處理：

1. 藉助重力，防止深入。立刻將患耳朝下，靠重力作用阻止蟲子繼續向鼓膜方向爬行。

2. 區分蟲性，區別應對。如果是飛蛾、蚊子這類有趨光性的昆蟲，可以在暗處用手電筒或手機閃光燈貼近耳道口照射，靠光線引誘蟲子自行爬出或飛出。如果是蟑螂、蜈蚣這類怕光的非趨光性爬蟲，光照不僅沒用，反而可能讓蟲子受驚往深處鑽。

3. 滴油淹蟲，及時就醫。對於非趨光性昆蟲或是無法自行飛出的蟲子，最安全有效的方法是：將温度適中的食用油、礦物油或嬰兒潤膚油滴入耳道，讓油液包裹淹沒蟲子，使其窒息失去活動能力。確認蟲子不再掙扎後，保持患耳朝下的姿勢，儘快前往醫院由醫生用專業器械取出。



注意如果既往有鼓膜穿孔、中耳炎病史，或是耳朵流過膿，不要自行往耳內滴入任何液體，直接就醫即可。

日常預防，讓蟲子「繞道走」

1. 居家環境

保持臥室清潔乾燥，定期清理牆角、牀底、下水道口等衛生死角，減少蟑螂、潮蟲等滋生；住在一樓或環境潮濕的房間，建議安裝高密度紗窗；不要在牀頭放置容易招蟲的食物和花草盆栽。

2. 戶外活動

露營、溯溪或是在草地、路燈下久留時，可以戴帽子或使用耳塞做物理防護；戶外結束後，拍打乾淨頭髮和衣領再進入室內。

3. 耳道護理

戒除頻繁挖耳的習慣。耳道內的耵聹（也就是耳屎）是天然防護屏障，有黏附小蟲和塵埃的保護作用，過度清潔反而會讓蟲子「趁虛而入」。

注意！孩子往往沒辦法準確表達「耳朵裏有東西」，如果孩子出現不明原因的哭鬧、抓撓耳朵、耳痛或是耳道有分泌物，尤其是在戶外活動之後，要想到異物入耳的可能，及時帶孩子就醫。

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