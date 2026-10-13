廣東家庭聚餐爆哈夫病　5人食野生紅尾鯉患橫紋肌溶解

愛吃野生淡水魚的市民要留意。《中國疾病預防控制中心周報》近日發佈調查報告，2026年4月廣東省河源市確診一宗哈夫病聚集性疫情，5人聚餐食用野生紅尾鯉後出現橫紋肌溶解症，所有患者經對症治療後已痊癒。



2026年4月廣東省河源市確診一宗哈夫病聚集性疫情，5人聚餐食用野生紅尾鯉後出現橫紋肌溶解。示意圖。（網絡圖片）

高溫無法破壞毒素 2人只食熟魚照中招

據《北京晚報》，調查顯示，廣東省河源市龍川縣一間醫院報告，當地5名村民在今年4月24日家庭聚餐後，陸續出現嘔吐、腹痛和肢體痠痛。5名患者均為同一大家庭成員，年齡35至69歲。

調查指出，當天共有7人共同聚餐，食用包括雞肉、蔬菜、油炸豆腐、蝦，以及一條約2.5公斤的野生紅尾鯉。該鯉魚在當地水庫一個小水灣捕獲。

7人中，5名食用紅尾鯉者全部發生橫紋肌溶解（其中4人達哈夫病臨床確診標準），其中3人同時食用了魚生（生魚片）和熟魚，2人只食用熟魚，其餘2人沒有食用紅尾鯉。

7人中，5名食用紅尾鯉者全部發生橫紋肌溶解，其中3人同時食用了生魚片和熟魚，示意圖。（當代中國）

哈夫病此前多與小龍蝦有關 紅尾鯉成新傳播載體

研究人員表示，這是中國第二宗有記錄的與鯉魚相關的哈夫病聚集性疫情。在中國，大多數哈夫病病例與食用小龍蝦有關，與食用淡水魚相關的病例比較罕見。

調查組指出，本次事件確認紅尾鯉成為哈夫病的又一傳播載體，並首次在東江流域報告，提示除小龍蝦外，其他淡水魚可能是華南地區被低估的哈夫病來源。

哈夫病此前多與小龍蝦有關。（新華社）

哈夫病病因未明 野生淡水魚風險更高

報道指出，哈夫病是一種病因尚不明確的食源性橫紋肌溶解綜合症，多在食用淡水水產品後24小時內發作。橫紋肌溶解是指肌肉細胞受損破裂，細胞內肌紅蛋白等物質大量釋放進血液，可能堵塞腎小管，嚴重時引發急性腎損傷。

哈夫病主要症狀為肌肉痠痛、渾身乏力、出現醬油色或濃茶色尿液，部分患者還會伴隨胸悶、噁心、腹瀉、嘔吐，少數患者會發燒、關節痛甚至呼吸困難。大量食用水產品、搭配飲酒會提升發病風險。

醫生提醒，相較於正規檢疫的養殖水產品，野生淡水魚的致病風險更高。公眾盡量不吃來源不明的野生淡水魚，食用淡水水產品務必徹底煮熟，切勿生食。進食後若出現肌肉痠痛、尿色異常等症狀，應及時就醫。