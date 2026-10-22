廣西女乘客遲到錯過檢票失控下跪求情　網民：不能道德綁架｜有片

10月19日，廣西來賓北站有女乘客遲到錯過檢票，被拒放行後情緒失控下跪哀求工作人員。

中國鐵路南寧局集團有限公司南寧車務段回應稱，車站人員事後引導女乘客改乘後續車次，並提醒廣大旅客應合理規劃出行時間，避免因過遲到站影響行程。



涉事女乘客在發車前幾分鐘趕到檢票口，此時已超過規定的發車前5分鐘停檢時限。影片顯示，女乘客在檢票口前大喊「還有2分鐘啊」，檢票員依規未予放行，她後來情緒失控，向對方表示「我做什麼都可以了，我求你，我求你了」，並下跪求情。

10月21日，中國鐵路南寧局集團有限公司南寧車務段發布情況說明，經查，10月19日傍晚6時40分，一名女性旅客趕到來賓北站檢票口欲乘坐G2895次列車，因已停止檢票，為確保旅客乘降安全與列車運行秩序，車站工作人員按規定未予放行。該旅客情緒激動，車站工作人員向她解釋安撫，並引導其改乘後續車次前往目的地。

網民睇法：

那就說為啥不自己準備好時間，提前一點點就不行？結果錯過了，哭鬧，就行麽？

下一趟不行嗎？非坐這趟？

反應太過激了

不能一個人影響其他人 規矩就是規矩

我給你跪下算不算一種道德綁架？

