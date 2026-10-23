山東銀行對公服務每日僅開3.5小時　職員回應：會否延長由上級定

近日有內地網民反映，山東濱州一家銀行辦理對公業務每日僅營業3.5小時，令前往辦事的市民感到很不方便。涉事的中國郵政儲蓄銀行濱州高新科技支行門口告示牌顯示，其對公業務開放時間全日累計僅運作三個半小時。



山東濱州一家銀行辦理對公業務每日僅營業3.5小時。（中國新聞周刊）

據《中國新聞周刊》報道，中國郵政儲蓄銀行濱州高新科技支行門口告示牌顯示，其對公業務開放時間為周一至周五10:00-12:00，14:00-15:30，周末及節假日不辦理，全日累計運作三個半小時。

對此，銀行職員解釋指，雖然對外營業在工作日下午3時半結束，但內部系統直至下午5時半才正式關閉；若客戶在營業時間內進場且手續未完，銀行會關起門在裏面繼續辦，確保已入內的客戶辦妥手續。

山東濱州一家銀行辦理對公業務每日僅營業3.5小時。（財新網）

至於外界質疑服務時間過短、會否考慮延長營業時間，銀行職員則坦言「需向上級行匯報，由上級決定」。

據悉，山東當地郵儲銀行各分行的對公營業時間各有差異，例如濱城區支行全日營業4.5小時，惠民縣大年陳支行則為5小時。對此，郵儲銀行客服熱線（95580）人員回應指，各網點的營業時間並非統一，網點也不會隨意調整停業時間，若遇上特殊原因需要改動，須及時上報登記。