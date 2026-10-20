深圳APEC｜400元內定製！華強北1小時手搓AI眼鏡驚艷外國客

「太不可思議了！」一副兼具拍照、多語種實時翻譯功能的專屬AI眼鏡，從創意構想提出到實物完成僅耗時1小時，親眼見證的外國遊客連連驚歎。10月14日，在深圳華強北「暢享『深圳周期』——華強北AI八駿國際必買榜T台秀」活動現場，1小時定製專屬AI眼鏡的實景演示，讓享譽業界的「深圳周期」變得可看、可感。



恰逢APEC中國年進入「深圳時間」，華強北亮出三份誠意滿滿的「迎賓答卷」：讓全球創意在此快速轉化為實體產品，各國遊客可一站式選購前沿科技好物；重磅迭代發布華強北AI八駿國際必買榜；依託全國首個AI裸眼3D數字人志願者「小北」，全新發布China Haul國際潮購路線及國際友好服務點地圖。

拿到配送零件後，工程師現場組裝AI眼鏡。（羊城晚報）

現場直擊 一小時從創意到成品

「我需要一副支持實時翻譯、高清拍照的AI眼鏡，預算控制在400元人民幣以內！」活動現場，一名外國遊客現場拋出個性化、高性價比的定製需求。話音剛落，華強北OPC創客代表、如影隨形公司負責人周家豪即刻響應，開啟全鏈條極速定製流程。工作人員依託本土成熟AI應用模型，匹配海量消費電子公版方案，快速完成產品智能設計、自動生成BOM物料清單，並一鍵向片區配套即時物流平台「小遞閃送」下發元器件採購訂單。

實時大屏同步直播全流程動態，5名閃送小哥火速接單，分頭奔赴華強北各大專業市場，採購各類核心元器件。物料悉數送達後，資深硬件工程師快速完成組裝、調試、優化全工序。從需求提出、方案設計、物料採購到成品落地、功能核驗，全程僅耗時1小時，一副定製AI眼鏡就此誕生。最終，工程師戴上全新定製的AI眼鏡，為全場拍下高清大合照，贏得現場觀眾驚歎。

上午設計、下午打樣、次日量產、一周出海。

這句源自華強北真實產業實踐的行業共識，在2025全球人工智能終端展正式推廣後廣泛傳播，並於今年8月被新華社定義為「深圳周期」。活動將這套成熟高效的產業鏈路搬上了舞台。

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隨着AI大模型深度接入實體供應鏈，普通消費者也能輕鬆實現「私人定製AI硬件」。這場1小時定製實踐，也標誌着華強北邁入AI硬件全民個性化定製新時代。

硬核底座 配套服務賦能深圳速度

1小時極速定製的驚豔表現並非偶然，這是華強北40餘年產業深耕、業態迭代的必然結果。

1小時極速定製，是華強北40餘年產業深耕、業態迭代的必然結果。（新華社）

作為全國規模最大、產業鏈最完整的電子元器件集聚地，這裏集聚11.5萬家商事主體、35家專業市場、超百萬種電子元器件。57家金融機構、210餘個物流站點及各類配套服務商密集佈局，構建起高效協同的生產服務體系。成熟通用的硬件公版方案、經驗豐富的資深工程師隊伍、靈活適配的柔性製造體系，疊加適配科創快節奏的新型配套服務業態，形成「前店後廠、即時響應、按需智造」的獨特產業生態底座。

此次極速定製順利落地，離不開本土專業即時供應鏈服務品牌的支撐。小遞閃送運營總監楊懿介紹，品牌配套全鏈路增值服務，廣大外地乃至海外遠程客戶無需親臨華強北，可託付平台完成代收、驗貨、專業打包、代發全流程服務。同時，品牌聯動權威知名檢測實驗室，創新推出「配送+檢測」一體化服務，實現物料專車送檢、檢測完畢原路返程閉環服務。

全域升級 打造國際潮購服務標杆

隨着APEC盛會臨近，活動現場，全國首個AI裸眼3D數字人志願者「小北」亮相，兩大便民地圖發布。

全新上線的China Haul華強北國際潮購地圖，精心規劃5條特色主題遊玩購物線路，涵蓋AI新品必買線、數碼淘寶線、國貨潮玩線、深圳周期創客線、一日經典潮購路線。線路串聯華強北博物館、全球人工智能應用中心等核心地標，整合科創體驗、好物選購、產業觀光多元場景。

此次極速定製順利落地，離不開本土專業即時供應鏈服務品牌的支撐。（新華社）

同步發布的國際友好服務點地圖，覆蓋酒店、餐飲、購物等十大類別共200餘家涉外服務點位。片區還全面配齊境外銀行卡受理、多幣種外幣兑換、跨境移動支付等便捷金融服務，徹底解決國際遊客支付痛點。目前，華強北國際化影響力持續攀升，日均接待國際遊客超8000人次。

榜單亮相 AI八駿國際必買榜首發

活動當天，來自美國、俄羅斯等國的國際友人登台走秀，集中展示華強北AI八駿國際必買榜八大爆款科技產品：積善嘉品G2PRO多色AI拍攝眼鏡、大疆DJI Neo2無人機……上榜產品覆蓋出行、記錄、陪護、辦公、健康監測等多元生活場景。據悉，今年以來，AI八駿榜單已連續推出3期。此次全新發布的國際必買榜基於全年國際遊客真實消費大數據評選而出。

硬件出圈的背後，服務也在全面升級。目前，華強北已構建完善的國際化志願服務體系：多語種國際人才庫近千人，7×24小時在線的6台數字人志願者可全天候提供導覽、翻譯等數字化服務。百名外籍「橙馬甲」志願者、700餘名雙語線下志願者隨時在崗，提供一對一導購、指路等暖心服務。