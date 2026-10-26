AI假造父親臥床圖謊稱患癌去世　上海男一人分飾6角騙朋友170萬

上海警方10月26日披露一宗詐騙案。上海一名男子姜某編造「父親患癌去世」「公司周轉」等謊言，一人分飾六個角色，先後詐騙多名親友170餘萬元（人民幣，下同），全部虧在股市與投資上。目前該名男子因涉嫌詐騙罪被普陀警方依法刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。



圖為姜某利用AI製作的圖片。（警民直通車上海）

10月16日，上海市公安局普陀分局接獲報案指，報案人與欠債人發生了糾紛。警方詢問得知，欠債人姜某與報案的3名事主原本是朋友。自2019年起，姜某先後以「技術投資」「結婚買樓」「公司周轉」等理由向3人頻頻借錢。

謊稱父親患癌。（警民直通車上海）

2026年2月，姜某發佈了自己在病床邊照顧父親的照片和影片，稱父親「呼吸突然困難了，就接上了呼吸機」等，並發朋友圈為爸爸祈福：「希望爸爸你一定要加油，頂過去，加油啊老爸～」

在這段「為父親治病」的日子裏，他向老同學、朋友借錢。8月17日，他稱父親已經去世，又繼續向朋友們要錢。幾年下來借款金額累計高達170餘萬元。警員調查後發現，相關款項流向都與姜某所述不符，連「父親去世」的消息都是他捏造的，其父對此事不知情，相關照片、影片應為AI生成。

謊稱父親患癌。（警民直通車上海）

謊稱父親患癌。（警民直通車上海）

一人分飾六個角色

警方調查還發現，姜某同時過着6種不同的「人生」，他共有6個微信號，分別是姜某本人、「醫生」屈某、「領導」、墓地管理員、「律師」，以及一名與好友戀愛的女性。其中醫生虛構姜某於2025年7月接受手術，「領導」則虛構姜某父親生病的信息、墓地管理員謊稱負責對接姜某父親的後事等。

姜某的微信分身。（紅星新聞）

姜某承認，他以「投資開網吧」「幫朋友做業績」「父親患病去世」等理由，向朋友借款。姜某自稱，2022年起他就沒有工作。

據民警介紹，他先是靠貸款維生，後向朋友借款，在借無可借後，他就開始虛構理由進行詐騙行為。他自稱通過拆東牆補西牆的方式還款，後決定將錢投入股市，希望以此翻本、還款，但由於「割肉」等操作，並未能達成目的。目前，疑犯姜某因涉嫌詐騙罪，已被普陀警方依法刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。