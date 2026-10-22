緬北果敢組織觀看央視《緬北電詐覆滅紀實》　防四大家族死灰復燃

近日，緬甸北部與中國雲南省接壤的果敢地區老街市在各機構組織職工幹部，集中觀看由中國央視拍攝的《緬北電詐覆滅紀實》以及當地製作的《老街·向新而生》兩部紀錄片，旨在通過真實典型案例，讓全體人員深刻認清電詐犯罪帶來的嚴重危害，鞏固「電詐清零、毒品清零」。



10月14日以來，老街市直各機關、各區及下轄社區陸續組織幹部職工開展專題觀影警示教育，集中觀看《緬北電詐覆滅紀實》《老街·向新而生》兩部專題紀錄片。（微信公眾號@果敢之聲）

微信公眾號「果敢之聲」發文稱，為持續鞏固「電詐清零、毒品清零」，引導幹部職工知敬畏、守底線，10月14日以來，老街市直各機關、各區及下轄社區陸續組織幹部職工開展專題觀影警示教育，集中觀看《緬北電詐覆滅紀實》《老街·向新而生》兩部專題紀錄片。兩部紀錄片以反面案例警示與本土建設紀實相結合，引導全體人員深刻認清電詐犯罪帶來的深層危害，珍惜當前來之不易的穩定發展局面。

10月14日以來，老街市直各機關、各區及下轄社區陸續組織幹部職工開展專題觀影警示教育，集中觀看《緬北電詐覆滅紀實》《老街·向新而生》兩部專題紀錄片。（微信公眾號@果敢之聲）

文章稱，特區政府以常態嚴打推進禁毒反詐整治，通過開展群眾普法教育、公判大會、健全完善政法體系，理順警察局、法院、檢察院等法治機構職能，重拳整治各類違法亂象。

10月14日以來，老街市直各機關、各區及下轄社區陸續組織幹部職工開展專題觀影警示教育，集中觀看《緬北電詐覆滅紀實》《老街·向新而生》兩部專題紀錄片。（微信公眾號@果敢之聲）

10月14日以來，老街市直各機關、各區及下轄社區陸續組織幹部職工開展專題觀影警示教育，集中觀看《緬北電詐覆滅紀實》《老街·向新而生》兩部專題紀錄片。（微信公眾號@果敢之聲）

文章稱，《緬北電詐覆滅紀實》真實展現電詐犯罪團夥的罪惡行徑與最終覆滅結局，直觀揭露高薪、輕鬆致富陷阱背後的殘酷真相，以案釋法、以案明紀，警醒全體幹部職工樹牢法律意識，嚴守法律底線，堅決抵制、絕不參與電信網絡詐騙等各類違法犯罪行為。同時要求全體公職人員主動履職、以身作則，當好法治政策宣講員，面向親友鄰里、轄區群眾普及反詐知識、講明違法危害。

《緬北電詐覆滅紀實》是由中國公安部與中央廣播電視總台聯合攝製的三集紀錄片。（資料圖片）

《緬北電詐覆滅紀實》是由中國公安部與中央廣播電視總台聯合攝製的三集紀錄片，於10月初在央視播出。該紀錄片展現中國公安機關會同有關部門打擊緬北涉中犯罪專項工作，徹底剷除緬北「四大家族」等犯罪集團的歷程和成效。

明珍珍臨刑前講述，為逃避中國警方清查，明家假稱將涉詐人員送回國，實際轉移他們至另一園區。（央視）

該紀錄片獨家曝光黑劣電詐生態，並首次披露多名死刑犯伏法前的出鏡供詞。此外，還透露了多起案件的偵辦細節，包括中方3次約見四大家族、首腦受審並伏法等。