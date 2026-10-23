涉經營網絡詐騙遭英美制裁　太子集團重要成員英達拉柬埔寨落網

近日，太子集團（Prince Group）重要成員英達拉（Ing Dara）在柬埔寨被逮捕，並移送法院依法處理。英達拉涉嫌參與經營電騙園區，此前被美國及英國列入制裁名單。同案另有兩名涉案人員被捕，其中一人被指是波羅勉省「8號電詐園區」的掛名負責人。



太子集團重要成員英達拉在柬埔寨落網。（柬中時報）

據《柬中时报》報道，現年45歲的英達拉為柬埔寨籍商人，曾擔任金貝集團（Jin Bei Group）、柬埔寨恒信房地產有限公司及Yuan Ke Shi Ye Investment等公司董事。

英國政府2025年公布的制裁文件指出，有合理理由懷疑英達拉在柬埔寨經營網絡詐騙中心，相關園區更牽涉強迫勞動、奴役及殘忍非人道待遇等嚴重侵犯人權行為，因而遭英美兩國制裁。

涉案人員Huang Ron被捕。（柬中时报）

涉案人員Eang Soklim被捕。（柬中时报）

除英達拉外，另外兩名涉案人士Huang Ron及Eang Soklim也已遭到逮捕，後者被指為波羅勉省「8號電詐園區」的掛名負責人。

10月21日，柬埔寨國務部長兼國家打擊網絡詐騙委員會秘書長蔡西納烈透露，太子集團涉嫌有組織嚴重詐騙及嚴重洗黑錢罪，法院至今已對32名被告發出拘捕令，4人被司法監督，並正調查另外5名嫌疑人身分與資產。目前尚有29名集團頭目及疑犯潛逃海外，柬方正申請國際刑警組織發出紅色通緝令，並聯同美國聯邦調查局（FBI）及中國公安部等展開跨國追緝。

此前，太子集團創辦人陳志及核心成員李雄、劉忍已在柬落網並分批押解回中國。柬埔寨法院目前已凍結該集團近10億美元資產，涵蓋賭場、商業大樓及數千處物業，當局亦查出該集團於境內外共設有多達198間關聯公司。