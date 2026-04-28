上海女舉報虐貓者全家遭起底　警方刑事立案

近日，上海一名女子「芝麻」（化名）因舉報虐貓行為，全家遭虐貓者起底，芝麻本人也被造謠騷擾。「芝麻」向警方報案後，4月17日，上海市公安局徐匯分局認為符合刑事立案條件，已決定立案。



立案告知書。（南方都市報）

私隱被曝光、造黃謠 芝麻確診重度抑鬱

《南方都市報》報道，4月22日，「芝麻」表示，她因舉報虐貓者被起底：曝光身份證信息、住址、單位等，並遭到造謠、騷擾。她的家人因此搬家。虐貓者將她的照片惡意P成遺照，還說她「賣淫」。

「芝麻」還因壓力過大服藥自殺。據醫院出具的診斷書，她被確診為復發性抑鬱障礙，目前仍然沒辦法正常工作。

「芝麻」在醫院接受治療。（南方都市報）

虐貓者故意傳播的影片。（大河報）

警方立案調查

根據「芝麻」出具的警方立案告知書顯示，4月15日，上海市公安局徐匯分局漕河涇派出所已將其「被侵犯隱私案」，作為行政案件立案。4月17日，關於「芝麻」舉報的邱某涉嫌侵犯公民個人信息案，上海市公安局徐匯分局認為符合刑事立案條件，已決定立案。

其家人的住址附近有陌生人逗留拍照。（大河報）

「芝麻」表示，她還將追究造謠者的民事賠償，包括精神損失、誤工費等。「芝麻」直言，曾有過一點後悔舉報虐貓者，「但後悔也沒有太多用處了，已經被『開』得這麼徹底了。」她更希望藉助此事，讓更多參與虐貓、肉搜事件的人受到法律的嚴厲制裁，「能夠殺雞儆猴，至少震懾到一部份人。」