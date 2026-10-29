遭父母斷聯帶貨抗癌5年　23歲網紅奇蹟夏夏病逝　遺願設基金助人

內媒《現代快報》報道，內地抗癌博主夏瑾禾18歲確診骨癌，19歲時右腿截肢。父母在患病後和夏瑾禾斷了聯絡，直到臨終前數天父母方趕赴病房送別。在治療過程中，夏夏只能網上帶貨來籌措醫藥費 ，她的帳號名為「奇蹟夏夏」，好友沈先生證實，夏瑾禾已於10月27日在上海病逝，年僅23歲。沈先生稱，夏夏生前最大的心願就是成立「夏瑾禾」基金會，可以幫助更多的人。



抗癌博主「奇蹟夏夏（血槽40%）」。（截圖）

抗癌博主「奇蹟夏夏（血槽40%）」。（截圖）

10月28日，抗癌博主「奇蹟夏夏（血槽40%）」的社交帳號發佈了一條訃告，稱夏夏已於2026年10月27日20時28分在上海不幸病逝，年僅23歲。

抗癌博主「奇蹟夏夏（血槽40%）」的社交帳號發佈了一條訃告。（截圖）

抗癌博主「奇蹟夏夏（血槽40%）」。（截圖）

高考前夕突確診骨癌 父母斷聯自籌醫藥費

「奇蹟夏夏」名為夏瑾禾，是安徽合肥人。18歲高考前，她確診了骨癌，雖然考入了一所師範學校，但因病情加重無法繼續完成學業。19歲時，夏夏右腿截肢。據她透露，由於父母先後和她斷絕聯絡，她只能自己賺錢治病。

據夏夏生前好友沈先生表示，夏夏生前總說要多賺點錢續命，好好活在當下。她一開始還能擺攤賣手工製品賺錢，後來病情惡化，只能在網上帶貨來籌措醫藥費 。

19歲時，夏夏右腿截肢。（截圖）

抗癌博主「奇蹟夏夏（血槽40%）」。（截圖）

沈先生是廣東汕頭一家影樓的老闆。2025年，夏夏因為看到沈先生幫「折翼天使」喬燕拍攝了一組「浴火重生」的主題照片，非常感動，於是也找到沈先生想拍一組這樣的照片。沈先生幫助夏夏完成了願望，還幫夏夏在汕頭安家，他和他的媽媽幫忙照顧夏夏。

熬2天與九旬奶奶道別 遺願設「夏瑾禾基金會」助人

就在數天前，夏夏的病情持續惡化，因為從小是被奶奶帶大，她一直放心不下年近九旬的奶奶。沈先生聯絡上夏夏的姑姑，讓奶奶透過視像通話跟夏夏見最後一面，「為了和奶奶視頻（視像通話），她熬了兩天，奶奶最後在視頻裏一直喚着她的乳名，讓她堅持下去。」

10月26日，已經多年不見的夏夏母親也趕到了病房。27日，夏夏的父親也來了，父母陪着夏夏走完了最後一程。「父母沒有和夏夏說什麼話，表情很平靜，夏夏臨終閉眼時，媽媽還是哭了。」沈先生說。

抗癌博主「奇蹟夏夏（血槽40%）」。（截圖）

「目前我正在幫助夏夏料理後事，還有幫她完成她的遺願。夏夏生前最大的心願就是成立『夏瑾禾』基金會，可以幫助更多的人。我也希望能將愛心傳遞下去。」