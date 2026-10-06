河南4歲女「熊貓眼」被母當熬夜玩手機　就醫竟確診兒童癌王

河南鄭州一名4歲女童突然有「熊貓眼」，家長起初以為是看手機熬夜，但她陸續出現食慾不振、腿痛及腹痛等症狀，就醫後最終確診神經母細胞瘤M期高危。專家提醒「熊貓眼」是腫瘤轉移典型信號，家長切勿輕視。



母親自責沒有更早發現女兒患病。（影片截圖）

河南廣播電視台民生頻道《小莉幫忙》報道，女童雙眼周圍莫名青紫，學校老師也察覺有異並向家長反映，母親誤以為是女兒放暑假熬夜玩手機、睡眠不足所致，但女兒陸續出現食慾不振、腿痛及腹痛等症狀，「胃口不好就調理脾胃，腿疼就補鈣，肚子疼就揉一揉」。

直到症狀持續加重，家長才帶女兒到醫院檢查，最終確診腹膜後惡性腫瘤（神經母細胞瘤 M期高危），母親更痛哭自責「都怨我，我給孩子害了」「這都是怨媽，沒有發現孩子的病情，早點檢查出來也沒有這麼嚴重」。

4歲女童確診患有神經母細胞瘤。（影片截圖）

什麼是神經母細胞瘤？

神經母細胞瘤有「兒童腫瘤之王」之稱，是嬰幼兒最常見的顱外實體惡性腫瘤，起源於未成熟的交感神經細胞，佔兒童惡性腫瘤的8%至10%，超過九成患者是5歲以下兒童，尤其多見於2歲以內的嬰幼兒，高危患兒5年總生存率不足50%，死亡率佔所有兒童腫瘤總死亡人數的15%。

首都醫科大學附屬北京兒童醫院腫瘤內科主任醫師趙文介紹，腫瘤細胞可能通過血液或淋巴系統擴散到骨骼、肝臟、皮膚等部位。「熊貓眼」正是神經母細胞瘤的典型轉移信號之一。當癌細胞擴散到眼眶周圍的骨骼或血管時，會引起眶周瘀血和青紫，形成「黑眼圈」。

天津市衛生健康委員會發布的科普文章指出，中低危患兒多數通過手術切除腫瘤，或配合化療即可治癒；高危患兒則需要化療、手術、放療、幹細胞移植、免疫治療等多學科綜合治療。近年來，抗GD2免疫治療等新手段的引入，正在逐步改善高危患兒的生存預後。

天津市衛生健康委員會提醒，神經母細胞瘤早期症狀不典型，容易被誤認為普通感冒或消化不良。若兒童出現腹部異常脹大、便秘、食慾變差；持續發燒、乏力、多汗；持續咳嗽、氣喘；肢體疼痛、熊貓眼，應及時到兒童專科醫院腫瘤外科檢查。

趙文建議，若兒童出現一週以上持續發燒且抗生素治療無效、體重下降或生長停滯，以及腹部、頸部、四肢出現隆起或包塊、眼眶有瘀斑等情況，應及時就醫篩查。