國家癌症中心公布發病前五癌症　肺癌居頭號殺手　甲狀腺癌升第3

10月21日，「國家癌症中心公佈發病前五癌症」登上微博熱搜。數據顯示，2024年全國惡性腫瘤新發病例約515.06萬例，死亡約258.22萬例。比起總數，更值得關注的是中國癌譜與20年前相比的結構性巨變：



昔日以消化道腫瘤為主，如今乳腺癌、甲狀腺癌等已躍升至發病前列。(新華社）

日以消化道腫瘤為主，如今乳腺癌、甲狀腺癌等已躍升至發病前列。



發病前五重新洗牌 乳腺癌、甲狀腺癌上位

據《中國腫瘤》刊發的《2024年中國人群惡性腫瘤發病與死亡年齡特徵分析》顯示，2024年全國惡性腫瘤粗發病率為366.57/10萬，粗死亡率為183.78/10萬。

從發病率來看，20年前肺癌居首，且消化道腫瘤佔多數；如今發病排名前五已變為：肺癌、乳腺癌、甲狀腺癌、結直腸癌、肝癌。這反映隨着生活水平提高、生活方式改變及篩查技術普及，部分與代謝、內分泌相關的癌症發病率明顯上升。

肺癌穩居頭號殺手 老年群體風險最高

在死亡率方面，如今排名前五依次為：肺癌、肝癌、結直腸癌、胃癌、食管癌。雖然新發癌譜發生變化，但肺癌在全球及中國的發病和死亡譜中均居首位。

數據亦揭示老齡化社會的嚴峻挑戰：60歲及以上老年人群佔新發總病例的61.77%，佔死亡總病例更高達79.02%。尤其在60歲以上人群中，無論男女，肺癌的發病與死亡風險均居首位。這意味隨着人口老齡化加劇，老年癌症防治已成為公共衛生的重要課題。